رئيس شعبة المواد الغذائية: بعض المحتكرين هاجموا تسعير الدولة للأرز

قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، إن جهود الدولة هي العامل المهم لإنخفاض الأسعار، مثلما حدث مع زيادة سعر الأرز فى فترة، وقامت الحكومة بتسعيره، والتي كانت لمصلحة المواطن وليس المحتكر، وبالتالي قام بعض منهم بمهاجمة التسعير.

وأضاف الدجوي ، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten"، أن الحكومة أستطاعت معالجة موضوع زيادة الأسعار الخاصة بالأرز بإستيرادها إلى أرز من الخارج، وبيعه ب20 جنيه، وبالتالي بدأ العرض أن يزيد ويحقق توزان، وبدأ سعر الأرز البلدي ينخفض من 35 إلى 25، بفارق 30%.

وتابع أن أسعار الزيت أنخفض فى جملته بفارق كبير، وفى خلال اليومين القادمين يبدأ أن يسمع المواطن تلك الأسعار قريبا، لافتا: “الحاجة بتغلي النهاردة بتسمع الصبح ولما تغلي مبتسمعش.. ولكن هذا ما نهدف إليه فى أن الشركات تبدأ تنزل بالسعر الأقل".