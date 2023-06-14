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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الاحتجاجات المعادية لدولته.. أردوغان: تركيا لن تؤيد انضمام السويد لحلف الناتو

صدى البلد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنه يتعين ألا تتوقع السويد أن تغير أنقرة موقفها حيال طلب انضمام ستوكهولم لحلف الناتو،  في القمة المقرر انعقادها الشهر القادم.

وذلك إذا لم توقف احتجاجات معادية لتركيا في العاصمة السويدية، حسبما نقلت رويترز .

وقال عن الرئيس التركي قوله للصحفيين على متن طائرة عائدة من أذربيجان، إن أنقرة لا يمكن أن ترد بالإيجاب على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي في الوقت الذي يتظاهر فيه “إرهابيون” في ستوكهولم.

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وكان قد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن السويد لم تقم بما يكفي لمعالجة المخاوف الأمنية لدي تركيا للموافقة على انضمامها لـ حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأضاف أردوغان في تصريحات له اليوم: "لا يمكن النظر بإيجابية لطلب انضمام السويد لـ حلف الناتو حتى الآن، لافتا إلى أن تركيا قد لا تلبي توقعات السويد للانضمام للحلف خلال القمة المقبلة.

 

وقال الرئيس التركي، أنه على اليونان أن توقف التسلح في بحر إيجه.

 

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