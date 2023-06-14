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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

"حقك تنظمي" بالشرقية تقدم الخدمة لـ40 ألف منتفعة خلال 3 أيام بالمرحلة الثانية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية قدمت  في يومها الثالث بالمرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، الخدمة الطبية لعدد ١٢٩٦٧ منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧٧٦٦ سيدة، ليصل بذلك إجمالي عدد المنتفعات ٣٩٦٣٩ سيدة خلال ٣ أيام، وإجمالي الحاصلات علي وسائل ٢٤٨٠٧ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء والباطنة والأطفال.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة بالمرحلة الثانية، في ٩ إدارات صحية بالمحافظة، وهي "كفر صقر، فاقوس، الزقازيق، منيا القمح، الصالحية الجديدة، الإبراهيمية، القرين، ديرب نجم، العاشر من رمضان"، والتي تستمر لمدة ٥ أيام من ١١ إلى ١٥ يونيو.

 

وأشار "مسعود" الي أن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

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وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلي أن المرحلة الثانية تقدم الخدمة من خلال من خلال الفرق الطبية بالعيادات الثابتة والمتنقلة، بواقع ٢٣٨ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالمستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية بالمحافظة، مدعمه بخدمة الأخصائي، وعدد ١٣ عيادة متنقلة لضمان وصول الخدمات لجميع السيدات المستهدفة بالمناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة فرق طبية مدربة علي أعمال الحملة تتكون من ١٢٥ طبيب مدرب، و ٣٤٢ ممرضة، و ٤٨٠ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، بجانب ندوات إعلامية توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة الحملة التنشيطية الصالحية الجديدة العاشر من رمضان الفرق الطبية المرحلة الثانية الكشف الطب

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