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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

ماذا طلب محمد عادل قبل إعدامه ووالد نيرة يتبرع بـ 10 ملايين جنيه |فيديو جراف

إعدام محمد عادل
إعدام محمد عادل

اعدام قاتل نيرة أشرف ..  أعلن والد نيرة أشرف، ضحية محمد عادل الذي سدد لها طعنات قاتلة أمام كلية الآداب جامعة المنصورة ، تبرعه بالتعويض الذي طالب به أسرة محمد عادل، والذي يقدر بـ 10 ملايين جنيه لصندوق “ تحيا مصر".

https://youtu.be/PZ0jeZxl_og

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

وقال والد نيرة أشرف، في لقائه مع "صدى البلد": “بنتي ماتت شهيدة ومحدش يقدر يقول غير كده، إحساسي ممزوج ما بين فرحة وحزن، أنا مش عارف أنا حاسس بإيه”.

 

سجن جمصة المركزي

 

وشهد سجن جمصة المركزي بمحافظة الدقهلية،  تنفيذ حكم الإعدام على محمد عادل، المعروف إعلامياً بـ"قاتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف"، أمام بوابة كلية الآداب بجامعة المنصورة فى محافظة الدقهلية.

ولمتابعة المزيد حول تنفيذ حكم الإعدام في محمد عادل قاتل نيرة أشرف .. وتبرع والد نيرة بمبلغ مالي.. تابع الفيديو جراف التالي:

والد نيرة أشرف كلية الاداب جامعة المنصورة 10 ملايين جنيه تحيا مصر

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