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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هبة عبدالعزيز تكشف سر اختيار 14 يونيو اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث

هبة عبد العزيز
هبة عبد العزيز

يعمل الحقوقيون والمهتمون بمجال المرأة على إحياء اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث فى 14 يونيو من كل عام بهدف الحد من انتشار هذه العادة. 

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وفى إطار الاحتفاء باليوم الوطني قالت الكاتب هبة عبدالعزيز، الصحفية والباحثة فى شئون المرأة ، فى تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد الإخباري، تحل علينا اليوم ،الذكرى الأليمة لمقتل الطفلة "بدور" للآسف الشديد وكان ذلك على يد طبيبة بمحافظة المنيا عام 2007 م أثناء عملية ختانها ، وهو ما أستدعى الدولة المصرية  لإختيار هذا اليوم  من كل عام لمناهضة جريمة ختان الإناث.

 وأضافت  هبة عبد العزيز أن واقعة مقتل طفلة المنيا بسبب الختان استدعى استنفار جهود مؤسسات مختلفة على عدة مستويات مثل التشريعية والقانونية والدينية وكذلك منظمات المجتمع المدنى والأهلى  للتصدى لكل من تسول له نفسه إرتكاب تلك جريمة البشعة فى حق فتيات مصر .


وأضافت “عبدالعزيز ” قائلة "لعلها فرصة اليوم كى نتحدث أكثر عن هذه الجريمة ، ونقوم بتوعية الناس بإن ختان البنات ليس له أى وجود لا في الطب ولا فى الدين، وواجبنا كإعلاميين وصحفيين أو حتى كباحثين أننا نحمي بناتنا من جريمة بتهدد حياتهم ومستقبلهم ونشر هشتاج #اليوم_الوطنى_لمناهضة_ختان_الإناث.
 

وتابعت: يؤسفنى أن أتذكر معكم فى هذه المناسبة ما كانت تنادى به #النائبة_الإخوانية #عزة_الجرف فى #البرلمان_المصرى ، الذى يعد من أقدم وأعرق برلمانات العالم ، وما كانت تعمل جاهدة على إقراره وتشريعه من جهل وتخلف فى محاولاتها البائسة هى وجماعتها الإرهابية فيما يخص #ختان_الإناث 

واختتمت: من منا استطاعت أن تنسى ما كانت تصرح به دوما وتكتبه من #تلوث_سمعى و #تشوه_فكرى #ختان_الإناث_سترة_للفتاة ، و أحمد الله كثيرا على إزاحة هذه الغمة من مصرنا الحبيبة.

ختان ختان الإناث هبه عبد العزيز اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث الباحثة هبة عبد العزيز هبه عبدالعزيز الكاتبة هبة عبد العزيز

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