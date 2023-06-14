زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

أعلن مرصد كانديلي لرصد الزلازل في تركيا، اليوم الأربعاء، أن زلزالا جديدا ضرب ملاطية التركية.

وأوضح مرصد كانديلي، أن الزلزال وقع علي عمق 5 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وفي وقت سابق، قال عالم الزلازل التركي، البروفيسور شينير أوشميزوي، إنه إذا انكسر صدع جيمليك-مودانيا وصدع بوزبورون معا، يمكن أن ينتج عنه زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في تركيا.

وأوضح شينير أوشميزوي، أن خطوط الصدع الأكثر نشاطا والمنطقة الحرجة تقع في منطقة مرمرة.

وقال إن "صدع جيمليك-مودانيا هو الصدع الأكثر نشاطا في مرمرة.. عشرات الزلازل التي بلغت قوتها 3 ونصف و 4 و 5 درجات والتي تكونت من هذه الفائدة تشير إلى قمم الزلزال لهذا الصدع على خط صدع يمتد من خليج جيمليك إلى مودانيا”.

وأضاف: “الزلازل على صدع بوزبورون-إمرالي القادمة من الشمال إلى خط الصدع هذا تعطي أيضا تأثيرا أو يؤثر صدع أرموتلو أيضا على هذا المكان بهذا المعنى. يتم تشكيل نقطة تقاطع حيث ينضم الفرع الجنوبي الشرقي للصدع ، الذي انكسر في 17 أغسطس ، والصدع القادم من خليج جيمليك.”

يشار إلى أنه وقعت زلازل مدمرة بلغت قوتها 7.7 و 7.6 درجة على مقياس ريختر في 6 فبراير في كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا.

وشعر السكان بـ الزلازال في 11 محافظة بالبلاد والدول المجاورة، بما في ذلك سوريا.

ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.