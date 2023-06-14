بشغلنا هنوفره .. السيسي : الرقم المطلوب للمنظومة الصحية مش موجود

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" مقدرش أوفر الأرقام التي تطلبها وزارة الصحة طبقا للمعايير الطبية بالنسبة لعدد السكان ".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، :" عندي 700 مستشفى في مصر وهذا نصف عدد المستشفيات المطلوبة لتلبية احتياجات 105 مليون مواطن مصري ".

وأضاف الرئيس السيسي:" كلنا مسؤولين على المنظومة الصحية في مصر، والرقم المطلوب للمنظومة الصحية في مصر مش موجود وهياخد فترة عشان يتوفر بشغلنا وجهدنا كلنا ".

وتابع الرئيس السيسي:" الأطباء الذين غادروا مصر تركوها لأنهم لا يحصلوا على رواتب جيدة وتركوا مصر للبحث عن فرصة جيدة ".

واكمل الرئيس السيسي:" ننظر بتقدير واحترام لكل النقاشات في الحوار الوطني ويجمعنا في النهاية مصلحة الوطن ".