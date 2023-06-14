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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بشغلنا هنوفره .. السيسي : الرقم المطلوب للمنظومة الصحية مش موجود

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" مقدرش أوفر الأرقام التي تطلبها وزارة الصحة طبقا للمعايير الطبية بالنسبة لعدد السكان ".

 

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وقال الرئيس السيسي في كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، :" عندي 700 مستشفى في مصر وهذا نصف عدد المستشفيات المطلوبة لتلبية احتياجات 105 مليون مواطن مصري ".

 

 وأضاف الرئيس السيسي:"  كلنا مسؤولين على المنظومة الصحية في مصر، والرقم المطلوب للمنظومة الصحية في مصر مش موجود وهياخد فترة عشان يتوفر بشغلنا وجهدنا كلنا ".

 وتابع الرئيس السيسي:" الأطباء الذين غادروا مصر تركوها  لأنهم لا يحصلوا على رواتب جيدة وتركوا مصر للبحث عن فرصة جيدة ".

 واكمل الرئيس السيسي:"   ننظر بتقدير واحترام لكل النقاشات في الحوار الوطني ويجمعنا في النهاية مصلحة الوطن ".

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