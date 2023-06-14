عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاجم المتجر بشاحنة.. نصير شمة يروى تفاصيل صادمة في وفاة حفيد شقيقته

نصير شمه
نصير شمه

أعلن الفنان وعازف العود نصير شمه عن وفاة حفيد شقيقته ابن 13 عاما.

وكتب عبر حسابه على تويتر:"اليوم فُجعتُ بخبر مؤلم موجع ومرعب، توفي علي هيثم حفيد اختي (١٣ سنة) ووفاته ليست عادية، خرج مع والده الى متجره بعد ان نال شهادته بتفوق واخذ اجازته من المدرسة، بسبب تلاسن في الشارع لا علاقة له به هاجم (شخص) لا اعرف ان كانت صفة شخص تمثله فعلا هاجم المتجر بشاحنته ودخل وقتل، قلبي يوجعني، أتألم على هذه الطفولة كما أتألم على حال وطن تُداس فيه الأرواح بخفة..

وتابع:"اتساءل ما العقاب الذي يجب ان يناله هذا المجرم ؟ ما العقاب الذي من الممكن ان يشكّل رادعا لغيره؟ ما الدروس التي يجب ان يتعلمها غيره؟ بكيتُ. ولا اريد ان ارى مزيدا من الدموع في حوادث يقوم بها مجرم مستهتر آخر.

وكان قد احتفل بيت العود العربى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بتخريج اولى دفعاته لعام 2023 بحضور الدكتور هانى ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية والفنان الكبير نصير شمه مؤسس بيت العود. 

أخبار الفن.. وفاة نجمين من المشاهير.. وإجراء فنان عملية جراحية.. وصدمة غادة إبراهيم

ياسمين عز : مش كل ما نجيب فنان تدخلوا تحذروه يطلع معايا

وخلال كلمته أوضح شمه أن البيت تأسس في عام 1998 كأول بيت للعود في الشرق الأوسط، وتم نقل تبعيته لصندوق التنمية في عام 2001، حيث بدأت مهمتة فى نشر الثقافة الموسيقية العربية ودعم المواهب بشكل أكبر، وأشار الى اهمية حصص الموسيقى فى المدراس الابتدائية وأن غيابها يؤدي إلى تطرف الشباب، واضاف انه عمل في بيت العود على تحويل الدارس الى عازف ثم مدرس، وأعرب عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى لهذا العام المؤلفة من أربعة فنانين : بهاء عامر، سلمى تامر، شهد هشام ، ومن سوريا سلام بشر، وستقوم لجنة التحكيم المشكلة من كبار الاساتذة والفنانين بتقييم أداء الطلبة الأربعة بعد انتهاء العرض، حيث يقوم كل طالب باداء اربع مقطوعات ، وفى نهاية كلمته قام الفنان نصير شمة بتقديم الشكر للدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، وجميع الحضور وأيضًا لجنة التحكيم. وثمن جهود المشرفين وجميع العاملين بـ"بيت العود". و أشار إلى أن "بيت العود" يُعتبر بيتًا بمعنى الكلمة، إذ يعيش الجميع فيه حياة عائلية حقيقية، وأضاف أن "شهادة بيت العود" ليست سوى بداية رحلة الطالب في عالم الموسيقى وأن العمل الفني يتطلب الكثير من الخبرة والتجارب، لكننا سنستمر فى دعمهم حتى يشتد عودهم ليصبحوا فنانين كبار أسوة بزملائهم الذين تخرجوا من قبل واصبحوا مدرسين وعازفين ولهم بصمات كبيرة  فى عالم الموسيقى، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

الثقافة الموسيقية التنمية الثقافية نصير شمه حفيد شقيقته الموسيقية العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

والد نيرة أشرف يعلن تبرعه بـ 10 ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر

إجراءات مهمة .. الرئيس السيسي يحسم الجدل بشأن التعويم

رحيل أفشة وحمدي فتحي إلى قطر .. تفاصيل

جريمة طبيب الساحل.. زميله قتله ودفنه داخل عيادته في القاهرة

موضوعات متعلقة

Angel.. بينك بانثيرس تقدم ثالث أغاني ألبوم الفيلم العالمي باربي

حفل اقتصر على المقربين.. زواج ابنة ايمينيم من حبيبها مات مولير

تامر حسني يصل إلى تونس لإحياء حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

أسرة بليغ حمدى تلجأ للقضاء ضد بنك شهير بسبب يا أبو اللبايش يا قصب

بقيادة هاني فرحات.. تفاصيل احتفالية ضخمة لمشوار محمد منير في جدة بمشاركة عازفين عالميين

حسن شاكوش يهنئ مصطفى كامل بفوزه بمنصب نقيب الموسيقيين

نشرة الفن.. مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين بالتزكية.. ومونيا تتحدث عن حبيبها الأول في ضيافة صدى البلد

ليلى طاهر: أقضي وقتي مع الكلاب وعودتي للفن غير مطروحة

ترشيحاتنا

الحوار الوطني.. 40% نسبة مشاركة المرأة بالجلسات واستبعاد من لم يحترم الدستور|تقرير

ماكرون : أضغط على مبابي للبقاء في باريس سان جيرمان

لوكاشينكو: مصير زيلينسكي سيشبه زعيم الاتحاد السوفيتي السابق جورباتشوف

أشرف الفيل : المال الحرام يتحوّل لحلال بعد موت صاحبه بالإرث ..فيديو

مخاوف من حرب عالمية.. ضغوط كبيرة على بايدن لضم أوكرانيا لحلف الناتو

السيسي عن الإنفاق من الموازنة لإنشاء العاصمة الإدارية: "هو الدكتور معيط معاه حاجة"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحمايتها من التعفن.. الطريقة الصحيحة لحفظ الجبنة القريش

معلومات خطيرة عن مرض هلا رشدي .. تعرف عليها

اتفرج بالبيت.. قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وغينيا بتصفيات أمم أفريقيا

لهذا السبب.. افتتاح أول سينما للبشر والحيوانات الأليفة في العالم بتايلاند |شاهد

فيديو

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

درجات الحرارة تصل لـ 46 بهذه المحافظة.. تحذير من حالة الطقس

رمت نفسها في البحر.. الأهالي يكشفون تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ