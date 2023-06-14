هاجم المتجر بشاحنة.. نصير شمة يروى تفاصيل صادمة في وفاة حفيد شقيقته

أعلن الفنان وعازف العود نصير شمه عن وفاة حفيد شقيقته ابن 13 عاما.

وكتب عبر حسابه على تويتر:"اليوم فُجعتُ بخبر مؤلم موجع ومرعب، توفي علي هيثم حفيد اختي (١٣ سنة) ووفاته ليست عادية، خرج مع والده الى متجره بعد ان نال شهادته بتفوق واخذ اجازته من المدرسة، بسبب تلاسن في الشارع لا علاقة له به هاجم (شخص) لا اعرف ان كانت صفة شخص تمثله فعلا هاجم المتجر بشاحنته ودخل وقتل، قلبي يوجعني، أتألم على هذه الطفولة كما أتألم على حال وطن تُداس فيه الأرواح بخفة..

وتابع:"اتساءل ما العقاب الذي يجب ان يناله هذا المجرم ؟ ما العقاب الذي من الممكن ان يشكّل رادعا لغيره؟ ما الدروس التي يجب ان يتعلمها غيره؟ بكيتُ. ولا اريد ان ارى مزيدا من الدموع في حوادث يقوم بها مجرم مستهتر آخر.

وكان قد احتفل بيت العود العربى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بتخريج اولى دفعاته لعام 2023 بحضور الدكتور هانى ابو الحسن رئيس قطاع صندوق التنمية والفنان الكبير نصير شمه مؤسس بيت العود.

وخلال كلمته أوضح شمه أن البيت تأسس في عام 1998 كأول بيت للعود في الشرق الأوسط، وتم نقل تبعيته لصندوق التنمية في عام 2001، حيث بدأت مهمتة فى نشر الثقافة الموسيقية العربية ودعم المواهب بشكل أكبر، وأشار الى اهمية حصص الموسيقى فى المدراس الابتدائية وأن غيابها يؤدي إلى تطرف الشباب، واضاف انه عمل في بيت العود على تحويل الدارس الى عازف ثم مدرس، وأعرب عن سعادته بتخريج الدفعة الأولى لهذا العام المؤلفة من أربعة فنانين : بهاء عامر، سلمى تامر، شهد هشام ، ومن سوريا سلام بشر، وستقوم لجنة التحكيم المشكلة من كبار الاساتذة والفنانين بتقييم أداء الطلبة الأربعة بعد انتهاء العرض، حيث يقوم كل طالب باداء اربع مقطوعات ، وفى نهاية كلمته قام الفنان نصير شمة بتقديم الشكر للدكتور هاني أبو الحسن رئيس صندوق التنمية الثقافية، وجميع الحضور وأيضًا لجنة التحكيم. وثمن جهود المشرفين وجميع العاملين بـ"بيت العود". و أشار إلى أن "بيت العود" يُعتبر بيتًا بمعنى الكلمة، إذ يعيش الجميع فيه حياة عائلية حقيقية، وأضاف أن "شهادة بيت العود" ليست سوى بداية رحلة الطالب في عالم الموسيقى وأن العمل الفني يتطلب الكثير من الخبرة والتجارب، لكننا سنستمر فى دعمهم حتى يشتد عودهم ليصبحوا فنانين كبار أسوة بزملائهم الذين تخرجوا من قبل واصبحوا مدرسين وعازفين ولهم بصمات كبيرة فى عالم الموسيقى، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.