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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: الرئيس السيسي يتابع كل صغيرة وكبيرة في مصر

بسمة وهبة
بسمة وهبة

ألقت الإعلامية بسمة وهبة، الضوء على افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية اليوم، وحضور فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية .

 

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وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور"، إن الرئيس السيسي تحدث عن الكثير من الموضوعات وجاوب على الكثير من الأسئلة التي تشغل بال المصريين.

 

وأضافت بسمة وهبة: "رأينا في كلمة الرئيس السيسي شفافية في طرح المشاكل والأرقام والمعلومات وشرح واضح للتحديات التي تواجه الدولة".

 

وتابعت بسمة وهبة: "الرئيس السيسي أكد أن كافة الأمور تحت السيطرة في الدولة المصرية في ظل التحديات التي تواجه مصر ".

 

واستطردت بسمة وهبة: "الرئيس السيسي أكد أنه ليس قلقا من السوشيال ميديا، ويتابع كل صغيرة وكبيرة في الدولة".

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