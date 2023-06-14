بسمة وهبة: الرئيس السيسي يتابع كل صغيرة وكبيرة في مصر

ألقت الإعلامية بسمة وهبة، الضوء على افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية اليوم، وحضور فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية .

وقالت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة " المذاع على قناة "المحور"، إن الرئيس السيسي تحدث عن الكثير من الموضوعات وجاوب على الكثير من الأسئلة التي تشغل بال المصريين.

وأضافت بسمة وهبة: "رأينا في كلمة الرئيس السيسي شفافية في طرح المشاكل والأرقام والمعلومات وشرح واضح للتحديات التي تواجه الدولة".

وتابعت بسمة وهبة: "الرئيس السيسي أكد أن كافة الأمور تحت السيطرة في الدولة المصرية في ظل التحديات التي تواجه مصر ".

واستطردت بسمة وهبة: "الرئيس السيسي أكد أنه ليس قلقا من السوشيال ميديا، ويتابع كل صغيرة وكبيرة في الدولة".