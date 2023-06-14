عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت توجه رسالة عاجلة إلى السودان

الكويت والسودان
الكويت والسودان

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع دول القارة الأفريقية بما يعود بالنفع المتبادل لا سيما في ضوء «أجندة 2063» الطموحة لتحويل القارة إلى قوة عالمية.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ فقد قال وزير الخارجية، خلال الحفل الذي نظمه سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدى البلاد بمناسبة «يوم أفريقيا» وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية «الاتحاد الأفريقي»، إن لدولة الكويت علاقات تاريخية واستراتيجية مع دول القارة.


وأشار الي  أن دولة الكويت تستضيف 34 بعثة دبلوماسية أفريقية معتمدة مما يجعل المجموعة الأفريقية الأكبر في البلاد.

وأوضح أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية استثمر بكثافة في مشاريع البنى التحتية والتنمية الحيوية في جميع أنحاء القارة منذ تأسيسه عام 1961.

ونوه إلى استضافة الكويت القمة العربية الأفريقية الثالثة عام 2013 التي شهدت إطلاق عدة مبادرات مهمة للاستثمار ودعم المشاريع التنموية في القارة.

وأشاد بدور «الاتحاد الأفريقي» في تعزيز السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا إذ أثبت فاعليته في جهود التوسط بمختلف النزاعات والأزمات والتزامه بتشجيع التعاون الدولي.

وحول الصراع العسكري في السودان، قال وزير الخارجية إن «دولة الكويت تدعو الطرفين إلى التوصل فورا إلى اتفاق وإنهائه بالطرق السلمية».

القبض على 3 مصريين في الكويت

أمير الكويت يعلن تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية خارجية الكويت السودان القارة الافريقية الاتحاد الافريقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقدت النطق | نقل والدة محمد عادل إلى المستشفى بعد إعدامه

ضحية الأهلي.. الكاف يزف خبرا سعيدا للوداد المغربي بعد ضياع لقب إفريقيا

سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور

قرار عاجل من المحكمة بشأن مرتضى منصور في اتهامه بسب رئيس نادي الأهلي

الشوط الأول .. تعادل إيجابي 1/1 بين مصر وغينيا بالتصفيات الإفريقية

غدر الصحاب| طبيب الساحل راح ضحية صديقه الدكتور.. دفنه في عيادته حتى تعفن وانبعثت رائحته

أسماء غير متوقعة.. الراحلون عن الزمالك فى الموسم الجديد

بعد إعدامه.. مقابر الصدقة تنتظر جثمان محمد عادل.. وأمه تفقد الوعي |صور

موضوعات متعلقة

الكويت والمعهد العربي للتخطيط يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير التعليم والتدريب

الكويت: وقف الابتعاث لـ 4 تخصصات طبية في مصر والأردن |تفاصيل

ترشيحاتنا

إعلان عاجل من رئيس الفيدرالي الأمريكي بشأن موعد خفض أسعار الفائدة

السعودية .. بيان عاجل من الديوان الملكي بشأن وفاة أميرة

أطلق على نفسه سيد الجنائز.. كيف أنهى أول روائي ياباني يحوز نوبل حياته؟

دعاء للنوم.. كلمات للتغلب على الأرق

مدرب يد الفراعنة: هدفي الحصول على ميدالية أولمبية..ومنتخب مصر من أفضل 8 فرق بالعالم

تشوفله مَخرَج| انفعال بسمة وهبة على محامي قاتل نيرة أشرف .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اليوم العالمي للتبرع بالدم.. أصحاب فصيلتين مطلوبين على الفور

حكة وبثور.. مرض جلدي شائع ينتقل بسبب العلاقة الزوجية

السعودية تفتح ذراعيها للاعبي الأهلي.. محمد عبدالمنعم وكهربا والشحات مطلوبون بأرقام خيالية

بعد إصابة هلا رشدي به| كيف تحمى نفسك من نتوءات الأحبال الصوتية

فيديو

دفنه في عيادته .. وانبعاث رائحته كشف الجناية | تفاصيل مؤلمة

أم كلثوم هتغني ياحوستي السودة.. مصطفى كامل ينتفض ضد الذكاء الاصطناعي

خاطر بحياته .. سائق يقود شاحنة مشتعلة تحمل 20 طن بنزين في قنا/ فيديو جراف

رد فعل عائلة نيرة أشرف بعد إعدام محمد عادل وحقيقة صورة البدلة الحمراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ