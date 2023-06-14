الكويت توجه رسالة عاجلة إلى السودان

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبدالله اليوم الأربعاء حرص دولة الكويت على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع دول القارة الأفريقية بما يعود بالنفع المتبادل لا سيما في ضوء «أجندة 2063» الطموحة لتحويل القارة إلى قوة عالمية.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ فقد قال وزير الخارجية، خلال الحفل الذي نظمه سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأفريقية المعتمدة لدى البلاد بمناسبة «يوم أفريقيا» وذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية «الاتحاد الأفريقي»، إن لدولة الكويت علاقات تاريخية واستراتيجية مع دول القارة.



وأشار الي أن دولة الكويت تستضيف 34 بعثة دبلوماسية أفريقية معتمدة مما يجعل المجموعة الأفريقية الأكبر في البلاد.

وأوضح أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية استثمر بكثافة في مشاريع البنى التحتية والتنمية الحيوية في جميع أنحاء القارة منذ تأسيسه عام 1961.

ونوه إلى استضافة الكويت القمة العربية الأفريقية الثالثة عام 2013 التي شهدت إطلاق عدة مبادرات مهمة للاستثمار ودعم المشاريع التنموية في القارة.

وأشاد بدور «الاتحاد الأفريقي» في تعزيز السلام والأمن والاستقرار إقليميا ودوليا إذ أثبت فاعليته في جهود التوسط بمختلف النزاعات والأزمات والتزامه بتشجيع التعاون الدولي.

وحول الصراع العسكري في السودان، قال وزير الخارجية إن «دولة الكويت تدعو الطرفين إلى التوصل فورا إلى اتفاق وإنهائه بالطرق السلمية».