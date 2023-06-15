دفنه في عيادته.. تفاصيل جديدة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

اصطحبت النيابة العامة المتهمين بقتل طبيب الساحل، وسط حراسة أمنية مشددة، لتمثيل الجريمة التي حدثت داخل العيادة الخاصة بالساحل، عندما قتلوا صديقهم الطبيب.

وانتقلت النيابة العامة لمحل جريمة عيادة الساحل بعد العثور علي جثمان طبيب معهد ناصر في حالة تعفن و مشوهة

ووسط حراسة أمنية مشددة عاين فريق من النيابة العامة العيادة ، وقام الطبيب المتهم بتمثيل جريمته وكيف ارتكب وخطط لارتكاب الجريمة التي سيتم الكشف عن كافه تفاصيلها و ملابساتها خلال الساعات القادمة .

جهود أمنية مكثفة بذلها رجال مباحث القاهرة لسرعه كشف غموض بلاغ بالعثور علي جثة طبيب بمعهد ناصر داخل عيادته بمنطقة الساحل في حاله تعفن ومشوهه ، و قررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط عيادة الطبيب محل البلاغ ، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة ، وكذا تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

بداية اكتشاف الجريمة عندما تلقي قسم شرطة الساحل بلاغاً من شخص يفيد بالعثور علي جثة صديقة داخل عيادته بدائرة القسم والذي يعمل طبيباً بمعهد ناصر .

وفور اخطار اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة امر بتشكيل فريق بحث لسرعة كشف غموض البلاغ و ملابساته .

‏وبالانتقال والفحص تم العثور على جثة الطبيب داخل عيادته في حالة تعفن ومشوهه ، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

‏ وتشير التحريات الأولية إلى أنه طبيب تخصص عظام وراء ارتكاب الجريمة ، بالاشتراك مع طبيب أخر ، تم استدعاء الطبيبين لاستجوابهما ، وتم تعيين حراسة أمنية على العيادة محل الجريمة ، وتحرر محضر بالحادث ، وتولت النيابة التحقيق.

وشيع، أهالي مركز ومدينة ههيا في محافظة الشرقية، جثمان الدكتور أسامة توفيق السيد صبور" الذي راح ضحية الغدر علي يد 2 من زملائه داخل عيادته بمنطقة الساحل في محافظة القاهرة.

وودع أهالي مدينة ههيا جثمان الراحل بعد أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد النصر بههيا، ودفنه بمثواه الأخير بمقابر العائلة، بمسقط رأسه وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد وانهيار والدته.