توجيهات بشأن انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية

تفقد المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية، مساء الاربعاء، مقر إجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية، المقرر لها السبت المقبل، رافقه ايهاب زهدي امين الصندوق.

وخلال اللقاء وجه المهندس احمد عثمان بضرورة تذليل اي عقبات وانهاء التجهيزات علي اكمل وجه.

وكان السجل التجاري بالإسماعيلية، قد أغلق في ١٩ ابريل الماضي، باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية، بإجمالي 16 مرشح، وذلك استعدادا لانتخابات الغرفه التجارية للدورة الجديدة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، طبقا للقرار الوزاري رقم ١٠٩ لسنه ٢٠٢٣، الصادر في ٧ ابريل ٢٠٢٣.

ويجري التصويت السبت المقبل، حيث تفتح لجنتي التصويت في تمام الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءا.

من جانبه أعلن المهندس احمد عثمان،رئيس الغرفة التجارية، انتهاء الاستعدادات لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وذلك بلجنتي التصويت بنادي الشجرة، المقرر اجراؤها في السابع عشر من يونيو القادم.

وأعلن المهندس احمد عثمان، ان عدد منتسبي تجار الغرفة التجارية الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم، ٣٥٩٥ أفراد و٣٥٩ شركات، ولجنة فرعية بإجمالي ٤٠٢٠ أفراد، ٣٧١ شركات بإجمالي عدد أصوات ٧٦١٥ أفراد، و٧٣٠ شركات، بإجمالي ٨٣٤٥ صوت.

وجاء في قائمة انتخابات عضوية الغرفة التجارية للدورة الجديده ٢٠٢٣ / ٢٠٢٧، حسب القوائم الانتخابية، كلا من ابراهيم محمود السيد خميرة، احمد سامي، جلال محمد الطاهر،حاتم ابراهيم، حسام الدين حسين، سعيد محمد محمد عبدالله شعيب، سليمان صالح، صابر احمد همام، عبدالرؤوف صلاح، على محمد عبدالعال، عماد عادل، محمد احمد عباس، محمد شوقي بكري، محمود اسماعيل مرزوق، محمود شحات، وائل كمال عبد العزيز.

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