اللاعب متردد .. صدمة مدوية لـ الأهلي بشأن تجديد نجم الفريق

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان قد اقترب من تجديد عقده.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "التفاوض بين الأهلي واللاعب كان يسير بشكل إيجابي، والشحات طلب مبلغ محدد للتوقيع".

وأضاف أمير هشام: "إدارة النادي وافقت على مطالب الشحات تقديرًا لمجهوده مع القلعة الحمراء، ولكن في الوقت الحالي اللاعب متردد".

وقال: "الشحات لا يزال متردد في التجديد رغم الموافقة على مطالبه، ويرفض التوقيع حتى هذه اللحظة، في ظل تلقيه عروض أخرى".

واختتم: "الأهلي يرحب جدًا بتجديد عقد اللاعب خاصةً أنه تم التعاقد معه عن قناعة من العين الإماراتي بمبلغ 5 مليون و 200 ألف دولار، وهناك انتظار لموقف اللاعب النهائي".