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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد اختيار الفنانات له.. موضة الدنيم تحدث ثورة في عالم الأزياء

موضة الدنيم تحدث
موضة الدنيم تحدث ثورة في عالم الأزياء  

انتشر مؤخرا إرتداء الجينز على الجينز بشكل كبير، وقد ظهرت به الكثير من الفنانات، ومن بينهم النجمة هيفاء وهبي، والتي اهتدت على اختيار الجينز حتى في الحقيبة والحذاء.

 

موضة الدنيم تحدث ثورة في عالم الأزياء

 

وقالت البلوجر اللبانيه ساره الشامي، أنه يُعتبر الدنيم واحداً من أكثر المواد موثوقية ومتانة في خزائننا. 

 

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وأفادت سارة الشامي في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أنه يُشجع مصممين الأزياء اتباع موضة الدنيم المزدوج أي ارتداء أطقم كاملة من الدنيم، بطرق مبتكرة .

 

هيفاء وهبي تتبع موضة الدنيم

 

وأشارت سارة الشامي، إلى أنه تكمن الطريقة الأسهل لاعتماد هذه الإطلالة العملية في اختيار cargo jeans ، أنه سيغنيكِ عن الحاجة إلى تنسيقه مع أي قطعة أخرى.

 

هيفاء وهبي تتبع موضة الدنيم

 

وأوضحت سارة الشامي أيضا، أن الدنيم سيبدو أنيقاً أيضاً عند ارتداء قميص الدنيم ، كما أن لونه الأزرق وأرجله الواسعة تُعتبر خياراً مثالياً في الطقس الحار. 

 

هيفاء وهبي تتبع موضة الدنيم

 

وتابعت سارة الشامي، أنه يمكن الاستثمار في بضع قطع مختلفة لتنسيقها معاً؛ حيث يمكن نسّق الجاكيت المصنوع من الدنيم باللون البيج الفاتح  فوق الجمبسوت المستوحاة من طابع السبعينيات من Frame، والمصممة لتبدو وكأنها مكونة من قميص وبنطال جينز منفصلين للحصول على إطلالة أنيقة بمجهود بسيط.

 

نوال الزغبي بموضة الدنيم

 

وأكدت سارة الشامي، إلى أن نسيج الجينز سيكون لا يهزم في صيحات الاحذية لعام 2023؛ حيث توشك صيحة الدنين في الأحذية على احداث ثورة في عالم موضة لهذا عام 
ويمكن تنسيقه مع اي قطعة في خزانتك.

 

جويل مردينيان بموضة الدنيم

 

البلوجر اللبانيه ساره الشامي
البلوجر اللبانيه ساره الشامي
البلوجر اللبانيه ساره الشامي
الدنيم موضة الدنيم الأزياء عالم الأزياء سارة الشامي البلوجر اللبانيه ساره الشامي

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