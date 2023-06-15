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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الكويت.. مقيم عربي ينجو من حادثة ليواجه نهاية مأساوية أثناء إنقاذه

الكويت..مقيم عربي
الكويت..مقيم عربي ينجو من الحادث الأول ونهاية مأساوية

لم يفلت مواطن عربي مقيم بدول الكويت من قدره في تفاصيل قد تبدو صادمة للكثيرين فبرغم نجاته من الحادث الأول إلا أنه قد لقي مصرعه في حادثة ثانية وقعت أثناء محاولة إنقاذه من الأولى. 

وفق بلاغ ورد للسلطات الكويتية فقد تعرض مقيم سوري، لم يكشف عن اسمه، لحادث دهس في منطقة الخالدية بالكويت ليقوم على الفور المواطن الذي دهسه بإسعافه بمركبته الرباعية متوجها إلى مستشفى “الأميري”. 

الكويت 

وأثناء نقل الجاني في الواقعة “كويتي الجنسية” للضحية “سوري الجنسية” تعرضا معا لحادث مروري في الطريق أدي لانقلابهما مع مركبة أخرى يقودها شخص “يمني الجنسية” في منطقة الصالحية.

تفاصيل

 وبانتقال رجال الأمن والإسعاف تبين وفاة المقيم السوري، وإصابة المواطن الكويتي واليمني جراء الحادث، وفقا ما ذكرته وسائل إعلام كويتية، وشبكة “سكاي نيوز” اليوم الخميس. 

 ورفعت السلطات الكويتية الجثة والمركبتين للتحقيق في الواقعة كما سجلت بها قضية رسمية. 
 

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