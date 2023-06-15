عصام الحضري مفاجأة الحلقة 26 من مسلسل اللعبة 4

ظهر حارس مرمي منتخب مصر السابق عصام الحضري ضيف شرف ضمن احداث الحلقة 26 من مسلسل اللعبة في جزءه الرابع .

وجاء ظهور عصام الحضري ضمن احداث الحلقة 26 من اللعبة بشخصيته الحقيقة ، حيث من المفترض أن يتصدي الي جميل “ محمد ثروت ” في ضربات الترجيح .

وكانت قد طهرت ايضا الفنانة ريهام عبد الغفور ضيف شرف في الحلقة ذاتها من خلال الشخصية التي لعبتها ضمن احداث مسلسل الغرفة 207 ، والذي حقق تجاحا كبيرا وقت عرضه .

أحداث مسلسل اللعبة :

وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبد الرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد ، وسامي مغاوري، ومحمد الليثي ، كما يشارك في بطولة الجزء الرابع الفنانة جليلة محمود وغيرهم، وإخراج معتز التوني .

مسلسل “اللعبة 3” عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip.

واكتفى صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة بأي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث في الأجزاء السابقة، بعدما استعانوا بالفنانة رانيا يوسف في الجزء الثاني من المسلسل، وقد انتهى دورها في هذا الجزء فقط.