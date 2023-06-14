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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللعبة الحلقة 25.. هشام ماجد يفقد الذاكرة وشيماء كابتن الفريق

اللعبة
اللعبة

أذيعت  الحلقة الـ25 من مسلسل اللعبة في جزئه الرابع، حيث حملت الحلقة العديد من الأحداث والمواقف الكوميدية بين الفريقين. 

وخلال أحداث الحلقة الـ25 تعرض ماظو إلى فقدان مؤقت للذاكرة، بعدما تعرض إلى الضرب من والد إياد “محمد عبدالعظيم”، فيما حاول جميل الحصول على هاتف اللعبة منه إلا أن شيماء تصدت له وقررت أن تكون كابتن الفريق حتى يتعافى من أزمته الصحية. 

فيما شهدت الحلقة أيضًا بدء التحدي الأول من تحدي الأبطال، وهو عبارة عن دخول أعضاء الفريقين إلى بعض الغرف وضرورة البحث عن المفتاح في خلال 3 ساعات، وإلا سيتم حبس عضو الفريق مدي الحياة في الغرفة. 

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وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبد الرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد ، وسامي مغاوري، ومحمد الليثي ، كما يشارك في بطولة الجزء الرابع الفنانة جليلة محمود  وغيرهم، وإخراج معتز التوني . 

مسلسل “اللعبة 3” عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip.

واكتفى صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة بأي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث في الأجزاء السابقة، بعدما استعانوا بالفنانة رانيا يوسف في الجزء الثاني من المسلسل، وقد انتهى دورها في هذا الجزء فقط.

هشام ماجد رمضان الماضي دوري الابطال محمد عبد العظيم منصة شاهد vip منصة شاهد ميرنا جميل مي كساب

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