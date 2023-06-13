اللعبة الحلقة 24.. مي كساب تطلب الطلاق وبدء دوري الأبطال بين هشام وشيكو

أذيعت الحلقة 24 من مسلسل اللعبة ، والذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين أبرزهم هشام ماجد وشيكو وتدور أحداثه في إطار كوميدي .

حيث حملت الحلقة ال 24 العديد من المواقف الكوميديا ، ومنها فوز “ ماظو ” بتحد جديد مع وسيم ، وهو عبارة عن إعادة أول تحد بين الفريقين فى الموسم الاول .

كما طلبت شيماء “ مي كساب ” ، من ماظو “ هشام ماجد ” الطلاق ، وكشفت اللعبة ان هناك مستوي جديدا من اللعبة يحمل اسم “ دوري الأبطال ” ، وهو عبارة عن ثلاثة تحديات ، من يفوز باثنين منها سيكون قد فاز بهذا الموسم .

وتدور أحداث مسلسل اللعبة حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبد الرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد ، وسامي مغاوري، ومحمد الليثي ، كما يشارك في بطولة الجزء الرابع الفنانة جليلة محمود وغيرهم، وإخراج معتز التوني .

مسلسل “اللعبة 3” عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip.

واكتفى صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة بأي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث في الأجزاء السابقة، بعدما استعانوا بالفنانة رانيا يوسف في الجزء الثاني من المسلسل، وقد انتهى دورها في هذا الجزء فقط.