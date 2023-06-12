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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مي فاروق لصدي البلد: ندرس الوقت المناسب لطرح أغنية ليه

مي فاروق
مي فاروق

كشفت الفنانة مي فاروق خلال تكريمها بموقع صدي البلد عن اغنيتها الجديدة “ افتكرلك ايه ” والتي تعاونت فيها مع الملحن عمرو مصطفي عن تفاصيل اعمالها الغنائية المقبلة . 

وقالت مي فاروق في تصريحات مصورة لصدي البلد : استعد لطرح اغنيه ليه ، وهي من كلمات الشاعر خالد امين والحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام. 

مي فاروق 
مي فاروق 

وتابعت مي فاروق : اغنيه ليه اصبحت جاهزة بشكل كامل ، ولكن ندرس حاليا الوقت المناسب لطرحها . 

واضافت مي فاروق : هناك اغنيتان لم نبدا في تسجيلها حتي الان ، وسوف اعلن عنهما بمجرد ان اضع صوتي وينتهي التجهيز لهم . 

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مي فاروق تتألق في حفل ليالي الفنون الخالدة : 

 

وكانت قد أحيت الفنانة مي فاروق حفلاً غنائياً ضخماً المملكة العربية السعودية، وسط جمهور جماهيري ضخم، وحمل اسم “ ليالي الفنون الخالدة ” . 

وقدمت مي فاروق عدد كبير من الاغاني لنجوم لزمن الجميل مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة ومحمد عبد الوهاب ، وسط تفاعل ضخم من قبل الجمهور ، الذى ظل يردد طيلة الحفل" عظمة على عظمة يا ست " ، على غرار الكلمة الشهيرة التى كانت تردد من قبل الجمهور فى حفلات السيدة أم كلثوم . 

وخلال الحفل شكرت الفنانة مي فاروق الجمهور المتواجد فى الحفل ، كما قامت غناء عدد من الاغاني للسيدة أم كلثوم مثل أنت عمري ، انساك ، هجرتك ، أسال روحك ، الف ليلة وليلة .

دخلت الفنانة مي فاروق فى نوبة بكاء اثناء احيائها حفل “ليالي الفنون الخالدة ” بالمملكة العربية السعودية، بسبب والدها. 

حيث قامت مى فاروق بغناء مقطع من أحدي أغاني السيدة الراحلة أم كلثوم، واهدتها الى روح والدها، الذى كان يحب تلك الأغنية. 

وبعد انتهاء المقطع لم تسطيع مي فاروق ان تسيطر على دموعها ، لتجد من الجمهور الذى تعالت هتافاته داعين للراحل بالرحمة.

مي فاروق أحمد عبد السلام افتكرلك إيه السعودية الفنانة مى فاروق المملكة العربية السعودية الملحن عمرو مصطفى عبد الحليم حافظ ليالي الفنون الخالدة

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