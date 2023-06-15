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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 15 محضرا تموينيا خلال حملات تفتيشية بمطاي بالمنيا

حملات تموينية بمطاي
حملات تموينية بمطاي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي حملات تموينية وتفتيشية مكبرة بالأسواق والمحلات العامة بدائرة المركز والقرى التابعة له، تنفيذا ً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على المنشآت والقطاعات الخدمية والمخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأوضح هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أن الحملات جاءت بالتعاون مع الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، ضمن خطة المركز لتحقيق الانضباط وإحكام الرقابة وإعلاء مصلحة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن تحرير 15 محضراً تموينياً ، علي الأسواق والمحال التجارية تنوعت بين (نظافة، عدم إعلان ، نقص وزن، عدم وجود شهادة صحية ).

وأكد أن الوحدة المحلية لا تألوا جهداً في متابعة الحالة العامة للأسواق لضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات المعروضة علي المواطنين.
 

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