الرئيس السيسي: تطوير ميناء الإسكندرية خطوة من ألف خطوة |فيديو

تحدّث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض، عن ميناء الإسكندرية، قائلاً: “كنت أنا والمهندس محلب بنزور الاسكندرية.. سألت: إيه الموجود فى البحر دا.. ايه الميناء دا.. وايه البلد دي.. شيلوا الكلام دا.. وجاب هيئة قناة السويس وشالوا.. وكان من ضمن تلك المنتشلات مركب روسي، وبعضها كان يوجد بها متفجرات”.

وتابع الرئيس السيسي: “علشان يتشالوا الحاجات دي كانت بفلوس علشان تبقي ميناء حقيقي.. ودي كانت خطوة من ألف خطوة”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “الناس عايزة تعيش طب ازاى، حد يقولك عايزين ندي فرصة للناس تتكلم وللحريات .. بس خلي بالك الناس مش هتفضل تتكلم وتتفرج عليك هيسيبك ويهاجر”.