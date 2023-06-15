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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشييع جثمان «خليل أنس» شهيد نابلس إلى مثواه الأخير

صدى البلد

شيعت جنازة الشهيد خليل أنيس، اليوم الخميس، والذي استُشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الفلسطينية بمشاركة عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، إلى دوار الشهداء وسط المدينة، قبل أن ينقل جثمان الشهيد أنيس إلى مخيم عين بيت الماء، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه بمنزل عائلته، وأدى المشاركون صلاة الجنازة عليه، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، عن استشهاد خليل يحيى أنيس ذو الـ 20 عاما، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الحي بالرأس وإصابة 2 آخرين، خلال الاشتباكات التي شهدتها مدينة نابلس إثر اقتحامها من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الاشتباكات الصحة الفلسطينية الفلسطينية جنازة الشهيد

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