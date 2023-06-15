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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

ريال مدريد يقدم لاعبه الجديد بيلينجهام بالرقم 5.. صور

صدى البلد

قدم نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، الخميس، لاعبه الجديد الإنجليزي جود بيلينجهام، لوسائل الإعلام والجماهير.

وأعلن ريال مدريد، في الأيام الماضية، تعاقده مع بيلينجهام، قادمًا من بوروسيا دورتموند، بعقد يمتد حتى صيف 2029.

 وتم تقديم بيلينجهام لجماهير ريال مدريد، اليوم الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ووقع بيلينجهام على عقود انتقاله لريال مدريد، مقابل 105 ملايين يورو، بالإضافة إلى 30 آخرين كمتغيرات.

وسيرتدي بيلينجهام مع ريال مدريد رقم 5.

بيلينجهام هو لاعب ريال مدريد الجديد، انضم لاعب الوسط قادما من بوروسيا دورتموند بعد اختياره أفضل لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم 2022-23. بالإضافة إلى ذلك، مع 19 عاما فقط، فهو لاعب أساسي في المنتخب الإنجليزي.

ريال مدريد جود بيلينجهام بوروسيا دورتموند

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