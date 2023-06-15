مياه الإسكندرية تستضيف ورشة عمل الوكالة الدولية الألمانية المتعلقة بخطط الأعمال

اختتمت شركة مياه الشرب بالإسكندرية فعاليات ورشة عمل حول خطط العمل لتطوير أداء الشركة، وذلك بالتعاون مع الوكالة الالمانية الدولية، تحت رعاية المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وبحضور الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وقام خبراء من الوكالة الدولية الألمانية GIZ باستكمال ورش العمل المتعلقة بخطط الأعمال للشركة (business plan)، والتى تهدف إلي التعريف بالخطة الإستراتيجية والمحاور وخطوات إعدادها وصياغة الأهداف الإستراتيچية والأهداف التكتيكية للشركة.

وأشاد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية بالدور الفعال للحضور جميعاً من مختلف القطاعات خلال ورشة العمل، وقدم أزكى تحيّاته للقائمين بالعمل متمنيا المزيدٍ من التقدم والازدهار علي المستوى العِلمي والعَملي.

يأتى هذا في إطار التعاون المشترك بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من خلال برنامج إدارة مياه دلتا النيل، وذلك فى إطار إعداد وتطوير خطة الأعمال لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمصر، والمرتبطة بتحسين الآداء وتحديد الموازنات السنوية بدقة.