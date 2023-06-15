رفع العلم المصري على سفينة وادي الملوك بميناء الإسكندرية بحضور السيسي ..فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع العلم المصري على سفينة وادي الملوك بميناء الإسكندرية.

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروعات البنية التحتية التي أنجزتها الدولة المصرية في عهده خلال السنوات الماضية، قائلا: «المستقبل بتاع البلد دي، إذا مكانش فيه بنية أساسية تليق بدولة هتبقوا مش بتعملوا مستقبل خالص».

وأضاف السيسي، خلال فعاليات افتتاحه محطة تحيا مصر متعددة الأغراض: «إن كنتم بتقولوا الأكل والشرب، هقول حاجة صعبة هو إحنا حرمنا الناس؟! إحنا بنقسى على نفسنا شوية وأرجو إن ضيوفنا النهاردة ميتضايقوش من كلامي، أنا بكلم الناس في بلدنا، إنتو حاجة في بلدكم وإحنا حاجة تانية».

وتابع: «نحن نمثل جنوب المتوسط بتحدياته ومشكلاته، وأنتم في بلدكم أنهيتم هذه الأمور منذ سنوات طويلة، لديكم شبكة سكك حديدية تربط القارة الأوروبية كاملة وشبكة طرق تربط القارة الأوروبية كاملة ولديكم مصانع.. إحنا بنحاول نعمل حاجة عشان نعيش إحنا كمان».