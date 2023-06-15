أوكرانيا على وشك الكارثة.. تحذير أمريكي عاجل لـ كييف بشأن الحرب

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن تكتيكات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أظهرت فعاليتها خلال الهجوم المضاد لـ الجيش الأوكراني.

وقال ماكجريجور: “من الواضح لي أنه منذ البداية بذل بوتين كل جهد لتقليل الخسائر بين الجيش… من الواضح أنه مهتم أيضا بتجنب الأضرار الجانبية قدر الإمكان".

وأضاف أنه “على خلفية محاولات القوات الأوكرانية لاختراق خط الدفاع الروسي، بدأت واشنطن تدرك أن كييف على وشك الكارثة”.

وتابع: “أعتقد أن الجيش الروسي هو الآن الأفضل في العالم… وهو مؤهل تأهيلا عاليا ومنظم تنظيما جيدا... الوضع صعب للغاية بالنسبة للأوكرانيين، فهم يعانون من خسائر فادحة، لكنهم يخفون الحقيقة".