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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات في بلطيم.. صور

إزالة تعديات
إزالة تعديات

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ 10 قرارات إزالة  تعديات بمركز بلطيم على مساحة 6420 متراً مربعاً، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشدداً على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة، لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثانية من  الموجة الـ21.

 

 يأتي هذا في إطار استرداد حق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي، وإزالتها فى مهدها والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدى مجددًا على الأراضي المستردة والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالات لرصد كافة التعديات.

وترأس اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم حملة لإزالة التعديات، بمشاركة مساعد مدير أمن كفرا لشيخ اللواء عبد الحليم فايد، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، ونائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، ونائب رئيس المدينة لشئون القري، ومدير قسم الإزالات بالمركز ورؤساء القرى التي تمت بها الازاله  ومسئول القسم الهندسي والحملة الميكانيكية بالوحدة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات على مساحة 4620 متراً مربعاً تقريباً تعدٍ بالبناء على أرض أملاك دولة ومن ضمنهم حالة إزالة لسور بناء بدون ترخيص بقرية السبايعة تابع لقرية الساحل القبلي، و9 حالات تابعة بقرية بر بحري.

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استرداد أراضي الدولة استرداد حق الدولة إزالة التعديات ازالة تعديات اللواء جمال نورالدين رئيس مركز ومدينة قرارات اللجنة العليا محافظ كفر الشيخ نائب رئيس المدينة

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