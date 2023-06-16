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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

خلي بالك .. أعراض لتسمم الحمل تسبب الموت

صدى البلد

قد تتعرض الكثير من الحوامل الي الموت أثناء الولادة بسبب تسمم الحمل ولقد ألقت الولايات المتحدة الضوء على مسألة وفيات الأمهات. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تسمم الحمل وأعراضه وعلاجه.

علامات وأعراض تسمم الحمل


وفقًا للأطباء ، فإن تسمم الحمل ، الذي يسبب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل ، يمكن أن يؤدي إلى تسمم الحمل إذا لم يتم علاجه في الوقت المناسب. فيما يلي الأعراض الشائعة لتسمم الحمل وفقا لـ india.com

ارتفاع ضغط الدم
2. النوبات
3. زيادة التورم في الوجه واليدين
4. الصداع المزمن
5. زيادة الوزن
6. الغثيان والقيء
7. تغيرات الرؤية
8. آلام شديدة في البطن


يجب أن يكون مفهوماً أن النساء المصابات بمقدمات الارتعاج يمكن أن يلدن أطفالاً أصحاء مع ضمان الشفاء التام لأنفسهن. عند الحديث عن العلاج ، من المهم ضمان الكشف المبكر والفحوصات المنتظمة قبل الولادة. يمكن لبعض التدابير الأساسية والاختبارات المنتظمة أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض. 

 

قد يُطلب منك الذهاب للمراقبة المنتظمة حتى الولادة والاستراحة الكاملة في الفراش. 

إذا لزم الأمر ، غالبًا ما يصف الأطباء جرعة منخفضة من الأسبرين للتحكم في ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بمقدمات الارتعاج.

 يمكن أيضًا إعطاء المرضى الأدوية المضادة للاختلاج مثل كبريتات المغنيسيوم أو حقن الستيرويد. 

كما يلزم إجراء فحوصات الدم والبول وفحوصات الجنين بانتظام.

ارتفاع ضغط الدم آلام شديدة في البطن ضغط الدم أثناء الحمل علامات وأعراض تسمم الحمل لتسمم الحمل

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