أستاذ اجتماع سياسي: خروج المصريين ضد الإخوان في 30 يونيو كان أسطوريا

قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن خروج المصريين ضد جماعة الإخوان الإرهابية في ثورة 30 يونيو كان أسطوريا.

وأضاف الدكتور محمد سيد أحمد، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جماعة الإخوان الإرهابية عبثت بمقدرات الشعب المصري وخطفت السلطة في مصر وكانت بداية النهاية لهذه الجماعة ولم تستطع إدارة الدولة.

تابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، هناك فرق بين طرح مشروع بديل للحكم والاستيلاء على الحكم، ومن ثم سقطت كل الأقنعة وانكشف الوجه القبيح لهذه الجماعة والتي أعلن رئيسها على مستوى العالم اعتزازه بالكيان الصهيوني.