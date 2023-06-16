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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

به مصريون.. الصحة العالمية تعلق على مأساة غرق قارب المهاجرين باليونان

تيدروس أدهانوم جيبريسوس
تيدروس أدهانوم جيبريسوس

علق تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لـ منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، على مأساة غرق قارب المهاجرين في اليونان.

وكتب جيبريسوس، في تغريدة على “تويتر”، “هذه خسارة مروعة ومفجعة في الأرواح البشرية.. تدعو منظمة الصحة العالمية دول العالم إلى العمل معا لمنع حدوث مثل هذه المآسي مرة أخرى”.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات اليونانية ثلاثة أيام من الحداد الوطني في البلاد، بعد غرق قارب هجرة غير شرعية وقع أول من أمس في البحر الأيوني قبالة البيلوبونيز، والتي قتل فيها ما لا يقل عن 79 شخصًا.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني المؤقت أيوانيس سارماس، في بيان "لا يزال مئات الأشخاص في عداد المفقودين، ما أثار مخاوف من أن العدد الحقيقي للضحايا أعلى من ذلك الحالي بكثير، إذ يعتقد أن حوالي 750 شخصًا كانوا يسافرون على متن السفينة"، مؤكدًا أن "عملية البحث عن ناجين مستمرة".

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وكان القارب على متنه عدد من المصريين، وأعلنت سفارة مصر في أثينا متابعتها للواقعة والتواصل المستمر مع السلطات اليونانية.

القبض على المتورطين

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس”، نقلا عن مصادر، اليوم الخميس، بأن من بين المعتقلين قبطان السفينة المثقلة بالأحمال والمتداعية.

وأوضح المصدر لـ"فرانس برس”، أن قارب الصيد غادر مصر فارغا قبل أن يأخذ المهاجرين في مدينة طبرق الساحلية الليبية ويتجه نحو إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية “ANA”، أن المصريين اعتقلوا في ميناء بيلوبونيز في كالاماتا للاشتباه في قيامهم بالاتجار غير المشروع بالبشر.

اليونان منظمة الصحة العالمية الصحة العالمية غرق قارب المهاجرين

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