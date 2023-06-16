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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين في أداء المؤشرات.. جلسة نهاية الأسبوع بالبورصة المصرية

صدى البلد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، الخميس، آخر جلسات الأسبوع وسط مكاسب محدودة لمؤشرات الأسهم الكبرى والقيادية قابلها تراجع لجني الأرباح للأسهم الصغيرة والمتوسطة، مع تزايد الترقب لقرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة في اجتماعه المقبل بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدة أول أمس.

وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية إن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بلغ مستوى تريليون و162 مليارا و523 مليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 4.1 مليار جنيه، تضمنت 2.2 مليار جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.

وأضافت رمسيس: أنهى مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس /30 تعاملات اليوم على مكاسب طفيفة بلغت 0.05 % لينهي الأسبوع عند مستوى 17881.52 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس /70 بنسبة 1.04 % ليغلق عند مستوى 3466.77 نقطة.

وتابعت: امتدت التراجعات إلى مؤشر إيجي إكس 100 / الأوسع نطاقا بنسبة 0.82 % لينهي التعاملات عند مستوى 5163.21 نقطة.

https://fb.watch/lb5H5gjDW1/?mibextid=Nif5oz

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