خبير ملاحي : وضع مصر الآن يؤهلها لتصبح مركزا لوجستيا عالميا

أشاد عمرو الشافعي، الخبير الملاحي، بلقاء الرئيس السيسي بـالرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية.

وقال الشافعي خلال حواره ببرنامج “ من مصر والمذاع عبر قناة ”سي بي سي"،:" الدولة المصرية بدأت فعليا في تطبيق رؤيتها على أرض الواقع لجعل مصر مركز لوجسيتي عالمي.

ولفت إلي أن وضع مصر الآن يؤهلها لتصبح مركزا لوجستيا عالميا، حيث يمكن الحديث عن سفن قادر على حمولات 24 ألف حاوية.



وأشار إلي أن هناك ثقة كبيرة لدى المستثمرين العالميين للدخول في السوق المصري، وما تشهده الدولة المصرية رسالة للعالم أجمع



