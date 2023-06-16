مفاجأة.. تناول الشكولاتة الداكنة يحمي من الإصابة بمرض خطير| تفاصيل

كشفت إحدى الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على مركب يمكن أن يساعد في حماية الخلايا العصبية من التلف، تعتبر السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة خطيرة ومميتة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى الدماغ، في معظم الحالات ، يحدث هذا بسبب جلطة دموية ، ومع ذلك ، يمكن أن يكون أيضًا بسبب انفجار الأوعية الدموية.

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بسكتة دماغية.

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول هما عاملان من هذه العوامل ، يمكن ربطهما بخيارات نمط الحياة غير الصحية مثل النظام الغذائي السيئ وقلة ممارسة الرياضة.

لكن وفقًا لأحد الخبراء ، هناك أطعمة يمكن أن تحميك من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

أوصى الطبيب يوهانس أويس ، GP في Broadgate General Practice في لندن ، بتناول الشوكولاتة الداكنة لتقليل فرص الإصابة بسكتة دماغية.

وأوضح: "تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونويد التي ثبت أنها تعمل على تحسين تدفق الدم وتقليل ضغط الدم ، وكلاهما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

الفلافونويد هي مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف والالتهابات، يمكن أن يتسبب الالتهاب في أن تصبح جدران الشرايين سميكة وصلبة ، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تساعد الفلافونويد أيضًا على استرخاء الأوعية الدموية ، مما يحسن تدفق الدم ويقلل من ضغط الدم، ومع ذلك حذر قائلاً: "يجب أن تبحث عن شوكولاتة داكنة تحتوي على 70 بالمائة على الأقل من الكاكاو.

"لا تتمتع شوكولاتة الحليب والشوكولاتة البيضاء بنفس الفوائد الصحية."

وجدت إحدى الدراسات ، التي نُشرت في مجلة Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism في عام 2010 ، أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تساعد في حماية الدماغ في حالة الإصابة بسكتة دماغية.

كجزء من بحثهم ، قام فريق من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز بإطعام مجموعة من فئران الاختبار جرعة واحدة من مادة إيبيكاتشين ، وهو مركب موجود بشكل طبيعي في الشوكولاتة الداكنة.

بعد 90 دقيقة ، تسببوا في سكتة دماغية (سكتة دماغية ناتجة عن جلطة) عن طريق قطع إمداد الدم إلى أدمغتهم، ووجدوا أن الحيوانات التي تناولت مادة الابيكاتشين بشكل وقائي تعرضت لتلف دماغي أقل بكثير من تلك التي لم تعط المركب.

قال رئيس الدراسة سيلفان دوريه: "حتى كمية صغيرة من [إيبيكاتشين] قد تكون كافية."

لكنه أكد أنه لا يتم صنع جميع أنواع الشوكولاتة الداكنة بشكل متساوٍ ، حيث أن بعضها يحتوي على مادة إيبيكاتشين النشطة بيولوجيًا أكثر من غيرها.

وأضاف: "مادة الإبيكاتشين الموجودة في الشوكولاتة الداكنة شديدة الحساسية للتغيرات في الحرارة والضوء".

المصدر: express