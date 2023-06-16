عبدالله المغازي: الدولة تسعى لتوفير العملة الأجنبية للسلع الاستراتيجية

قال عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الدولة المصرية تحاول بقدر الإمكان توفير العملة الأجنبية للسلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.



وأضاف عبدالله المغازي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن توفير العملة الصعبة يأتي من خلال عدة إجراءات منها عملية التصدير أو الاستغناء عن سلع يتم استيرادها بالعملة الأجنبية وتوفيرها بالتصنيع المحلي.



وأوضح أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا بتطوير الموانئ منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد، وكان من ضمنهم موانئ دمياط والإسكندرية وبورسعيد والعريش، سواء كانت موانئ بحرية أو جافة، بهدف تسهيل عملية التصدير والاستيراد.



وشدد على أهمية تطوير الأسطول التجاري المصري لاستخدامه في حالة الطوارئ، كما أنه يوفر العملة الأجنبية.

