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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. 18 مرشحا يتنافسون في انتخابات الغرفة التجارية بكفر الشيخ

غرفة كفر الشيخ التجارية
غرفة كفر الشيخ التجارية

تشهد انتخابات الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، المقرر إجراؤها غداً، السبت، منافسة ساخنة بين 18 مرشحاً، من خلال قائمتين واثنين من المستقلين؛ لاختيار 8 من بينهم فقط، للفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة لفترة جديدة.

 

قائمة الأمانة 

تضم القائمة الأولى «الأمانة»، كلاً من : أحمد عبد الحليم شعيشع مندور، أحمد عبد الفتاح إبراهيم محمد نصر الدين، ساهر عبد العزيز محمد عبد العزيز، علاء حسن حسن مطر، محمد محمود السيد محمد، محمود عبد الوهاب محمد مسعود، محمود محمد علي أبو شعيشع فودة، نبيل عبد العزيز عبد الوهاب حسن.

قائمة الأمانة 

قائمة الشهبندر
أما القائمة الثانية «الشهبندر»، تضم كلاً من : أسامة عتمان عبد الحميد، حاتم السعدي محمود عبد الغفار، حجازي محمود حجازي الشراكي، عبد العال يوسف عبد العال سليمة، علاء إبراهيم على حسن ريحان، فؤاد محمد فؤاد عمرو، محمد السيد محمد البيلي الجراحي، محمد صلاح حسن دشيشة.

قائمة الشهبندر

أما المرشحان المستقلان في هذه الانتخابات هما: أحمد ظريف أحمد سلامة، ومنال إبراهيم يوسف أبو غنيمة، وهي المرأة  الوحيدة التي تخوض هذه الانتخابات بعد اعتذار الدكتورة مها الحوشي، رئيس لجنة سيدات الأعمال بالغرفة عن خوض الانتخابات.

أحمد سلامة مرشح مستقل 

جدير بالذكر أن أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية بمحافطة كفر الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 26 ألفاً و245 ناخباً، وتجرى الانتخابات في 13 لجنة على مستوى المحافظة، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.

انتخابات الغرفة التجارية محافظة كفر الشيخ مجلس إدارة الغرفة وزارة التجارة والصناعة وزارة التجارة التجارة والصناعة الغرفة التجارية

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