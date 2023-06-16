حل مشكلات الصيدلة أبرزها.. 7 توصيات لـ صحة النواب بـ الحوار الوطني

أكدت النائبة، إيرين سعيد ممثل حزب الإصلاح والتنمية، وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن الحوار الوطني بمثابة حوار مجتمعى يجمع أطياف المجتمع، لافتة إلى أن أى نظام صحى هو انعكاس للحالة الاقتصادية فى الدولة، جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة الرعاية الصحية بالحوار الوطني.

وأشارت “ سعيد ” إلى أن التنمية الاقتصادية تصب فى الحالة الصحية التى تأثرت مؤخرا بالحرب الروسية الأوكرانية، موضحة أن المبادرات المصرية كانت لها دور كبير فى مواجهة هذه التحديات.

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وطالبت عضو صحة النواب بإقامة مشروعات قومية لصالح القطاع الطبي في مصر، وعمل تعقب دوائى إلكترونى للتصدى لظاهرة غش الأدوية، وتنفيذ فكرة المخازن الاستراتيجية للأدوية، مشيرة إلى أن الفريق الطبي في مصر يحتاج لبيئة عمل آمنة وعدالة في التدريب.

وطالبت عضو البرلمان بتطبيق قانون المجلس الصحي المصري، وحل مشكلة كليات الصيادلة وكليات العلوم الطبية، وتعديل قانون التأمين الصحي الشامل وضم الجانب القومي له، و توجيه الإنفاق لخدمة العنصر البشري، واﻻستعانة بالقطاع الخاص والأهلي، و ضرورة فصل الجهات الرقابية من البنوك الدم لمزيد من الشفافية.

كما طالبت البنك المركزى بضرورة وسرعة التدخل لعلاج أزمة العجز الشديد في المستلزمات الطبية.