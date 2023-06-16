عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حديث الرئيس عن أزمة الدولار قطعت الطريق على تجار العملة

مصطفى سالمان، عضو
مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب مصطفي سالمان عضو مجلس الشيوخ ، بتدخل الحكومة في سعر الصرف لتثبيت الدولار، لافتا إلى أن مجتمع السماسرة والمضاربين و تجار العملة كانوا يراهنون على انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار مما دفعهم لجمع أكبر قدر ممكن من العملة الدولارية مما تسبب في إحداث حالة من الارتباك والتخبط في السوق.


وأضاف “ سالمان ”  ان الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير خلال الفترة الماضية لمواجهة تأثير سعر صرف الدولار السلبي على المواطنين، مع تحفيز الوعاء الدولاري في مصر، بحسب ما كشف عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس.

وأكد عضو  الشيوخ أن تثبيت سعر الدولار يعتبر أمن قومي وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي حسمت الجدل في هذا الأمر، وقطع الطريق على تجار العملة، و سيساهم في انضباط سوق الصرف في مصر".

وتابع عضو  الشيوخ  ، قيمة الدولار أقل بكثير من 31 جنيها، وكل هذه الأسعار من باب المضاربات، وأثروا على السوق،  لافتا إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضا خلال الأيام القادمة بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدم تعويم الجنيه مرة أخرى.


كما أكد أن الجهاز التنفيذي للدولة يقوم بعدة أدوار يأتي على رأسها التدخل في أوقات الأزمات الكبرى لضخ سلع وأموال بالعملات الأجنبية في الأسواق لضبط الأسعار والحيلولة دون مزيد من التضخم.

مصطفي سالمان الحكومة تجار العملة الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خاين ومعايا فيديوهات وإثباتات.. زوجة سعد الصغير تفجر مفاجأةٍ صادمة عن طلاقها

رغم شائعات الطلاق| أحمد سعد ينتظر مولودا من زوجته علياء بسيوني.. صور

الجرام يودع الـ2000 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

لاستعادة عرش إفريقيا.. رجل أعمال سعودي يقدم عرضا مغريا للوداد المغربي

3 شهور|مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار الآن بعد تصريحات الرئيس السيسي

بيلعب في نادي كبير.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لـ أحمد سيد زيزو

تفاصيل صادمة| أسرار جديدة تكشفها التحقيقات في جريمة الغدر بطبيب الساحل.. صور

الزوجة الثانية وسحر هدف الأهلي في الوداد| مرتضى منصور يواصل إطلاق قذائفه: "مشفناش جون عبدالمنعم"

ترشيحاتنا

هل يجوز الإحرام عند زيارة مسجد الرسول أم لا؟ دار الإفتاء تجيب

مديرية أمن الجيزة تستعد لـ عيد الأضحى بـ حملات مكبّرة على الشوادر

دعوة كرم جبر لحضور العيد الوطنى 154 للصحافة العراقية | صور

الجيش الإسرائيلي يستعد لـ شن عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية

إصابة 15 عاملا في انقلاب سيارة بأسيوط

بوتين بمنتدى سان بطرسبرج: حققنا الاستقلالية في الإنتاج والتضخم 2.2% لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعشاب شهيرة لها فوائد غير متوقعة للبشرة.. تعالج التجاعيد وحب الشباب

الذكاء الاصطناعي يعجز عن منافسته.. نقاش يبهر الجميع ببراعته في الرسم| شاهد

إلهام شاهين تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

3 أنواع من اللحوم تقلل نسبة الكوليسترول في الدم.. احرص على تناولها

فيديو

جوع وعطش.. روشتة طبيب الشرقية بخصوص الوالدين تثير الجدل / فيديو جراف

هزة قوية تضرب الذهب وتفاصيل سعر الدولار.. فيديو

قبل حفل مشواري بالسعودية.. محطات مهمة في حياة محمد منير| شاهد

دماء على الثوب الأبيض.. سر مقتل طبيب الساحل ودفنه في عيادته / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

اﻟﻤﺰﻳﺪ