توك شو.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة لسكان 3 مناطق والبحيرة تجني ثمار مشروعات حياة كريمة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



بوتين : روسيا تحافظ على مكانتها مع 6 اقتصادات عالمية





قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الاستراتيجية الروسية في الاقتصاد ناجحة ومثمرة، وتسعى إلى ضمان التنمية السيادية لروسيا بالعديد من المجالات، ونجحنا في وضع سياسات اقتصادية وضرائبية متوازنة، مشيرًا إلى أنه تم التغلب على كافة التحديات الاقتصادية التي واجهت موسكو بنجاح.

عواصف رملية.. الأرصاد توجه رسالة عاجلة لسكان 3 مناطق

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، موعد تحسن الأحوال الجوية، وأكدت أن درجات الحرارة اليوم وغدًا تشهد ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن يوم الأحد سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن اليوم يشهد عواصف رملية أقصى غرب البلاد "السلوم وسيوة ومطروح".



رئيس مدينة بدر: المراكز التكنولوجية تقضي على البيروقراطية في تقديم الخدمات للمواطن

أكد أسامة داود رئيس مركز ومدينة بدر، بمحافظة البحيرة، أن المراكز التكنولوجية بصفة عامة تعتبر أحد أهم مظاهر الإصلاح الإداري داخل الدولة المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 بما تكفله للمواطن من تقديم أفضل خدمة ممكنة في أقل وقت وأدق طريقة، لافتًا إلى أن المركز التكنولوجي في مدينة بدر يخدم 250 ألف نسمة.



وأضاف رئيس مركز ومدينة بدر، خلال حواره عبر القناة الأولى، أن المراكز التكنولوجية توفر ميكنة للخدمات وتحكم الرقابة على عملية تقديم الخدمة للمواطن وتقضي على البيروقراطية ووجود أي إمكانية لتخلل مظاهر فساد داخل الجهاز الإداري.

نائب محافظ البحيرة: المخصصات المالية آخر 5 سنوات 6.1 مليار جنيه





أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن بدء الخطة الاستثمارية لعام ‏‏2023\2024 في بداية شهر 7 المقبل، مشيرة إلى أن إجمالي المخصصات المالية في ‏البحيرة بآخر 5 سنوات تبلغ 6.1 مليار جنيه، بينما التركيز خلال الخطة ‏الاستثمارية الجارية على استكمال المشروعات، إذ تم التركيز على مشروع ‏تطوير الريف المصري حياة كريمة.‏

الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: تلقينا دعما كبيرا من الرئيس السيسي





علقت أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية على حصاد منتخب الإعاقات الذهنية في دورة الألعاب العالمية بفرنسا، قائلة إنه تم الاستعداد للبطولة قبل بدءها بسنة وكانت المعسكرات مستمرة على مدار العام، لافتة إلى أنه تم عمل بطولات محلية وتم اختيار الأبطال منها.

وأضافت “مبدى” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، أن الجهاز الفني المختص بتدريب المنتخب كان على أعلى مستوى، معقبة:" كان في أهالي بيتصلوا بيا يقولولي رجعلنا عيالنا احنا مبنقناش نشوفهم بقالهم كتير في المعسكرات".

القناة الأولى تعرض تقريرا عن مشروعات حياة كريمة بالبحيرة





خصص برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى فقرة خاصة للحديث عن مشروعات حياة كريمة بـ محافظة البحيرة، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء في التقرير أن رد فعل المواطنين مميز عن المشروعات، و أن المواطنين يشعرون بالفخر، وأن المشروعات تتم في جميع المحافظات.

وكشف التقرير أن هناك مشروعات كثيرة تمت في مدينة رشيد الجديدة، و القديمة، بـ محافظة البحيرة، وأن المدينتين يربطهم كوبري فقط.



العمل بـ42 قرية| ثمار مشروعات حياة كريمة في محافظة البحيرة| شاهد





عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى، تقرير فيديو عن ثمار مشروعات حياة كريمة في محافظة البحيرة.

وجاء فى التقرير أن مشروعات حياة كريمة غيرت حياة المواطنين لـ الأفضل، وأن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ البحيرة، ولقرية الأبعادية كان لـ افتتاح و متابعة المشروعات.



وقالت إحدى المسئولات بـ مبادرة حياة كريمة، إنه تم تنفيذ مجمع الخدمات الزراعية، وتم تطوير الترع، وتم عمل وحدة شئون اجتماعية بـ الأبعادية، وتم تطوير مدرستين، و تم تنفيذ ملعب كرة قدم.

عضو بالشيوخ: الأسبوع الرابع للحوار الوطني دسم





كشف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل وأهم القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطني في الأسبوع الرابع، مؤكدًا أنه سيكون دسما للغاية.

وقال “القط” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إن الأسبوع الرابع للحوار الوطني سيكون استكمالًا للخطوات الخاصة منذ بدء جلسات الحوار الوطني، خاصة بعد الدفعة التشجيعية التي فعلها الرئيس السيسي للحوار الوطني.

