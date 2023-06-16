عضو بالشيوخ: الأسبوع الرابع للحوار الوطني دسم

كشف النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تفاصيل وأهم القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطني في الأسبوع الرابع، مؤكدًا أنه سيكون دسما للغاية.

وقال “القط” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على قناة "دي إم سي"، اليوم الجمعة، إن الأسبوع الرابع للحوار الوطني سيكون استكمالًا للخطوات الخاصة منذ بدء جلسات الحوار الوطني، خاصة بعد الدفعة التشجيعية التي فعلها الرئيس السيسي للحوار الوطني.



وأوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأسبوع الرابع من الحوار الوطني سيكون بمثابة استكمال لقضايا وملفات نريد غلقها مثل موضوع المحليات، والانتخابات والقوائم، مشيرًا إلى أنه بعد هذه الجلسة سيتم التوصل إلى المقترح بخصوص قانون المحليات.