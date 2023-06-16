الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: تلقينا دعما كبيرا من الرئيس السيسي

علقت أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية على حصاد منتخب الإعاقات الذهنية في دورة الألعاب العالمية بفرنسا، قائلة إنه تم الاستعداد للبطولة قبل بدءها بسنة وكانت المعسكرات مستمرة على مدار العام، لافتة إلى أنه تم عمل بطولات محلية وتم اختيار الأبطال منها.



وأضافت “مبدى” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الجمعة، أن الجهاز الفني المختص بتدريب المنتخب كان على أعلى مستوى، معقبة:" كان في أهالي بيتصلوا بيا يقولولي رجعلنا عيالنا احنا مبنقناش نشوفهم بقالهم كتير في المعسكرات".



وأكدت رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية أن المنتحب تلقى دعمًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعة:"الأولاد وعده أنهم هيرجعوا بمداليات ووفوا بوعدهم ورجعوا بـ 27 ميدالية"، مشيرة إلى أن ما حدث انجاز تاريخي؛ لأن مصر كانت الدولة العربية والإفريقية الوحدة المشاركة في البطولة.