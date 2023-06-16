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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منسق حياة كريمة بالبحيرة: زيارة الرئيس لـ الأبعادية تاج على رؤوسنا.. فيديو

كريمة السلاموني
كريمة السلاموني

تحدثت الدكتورة كريمة السلاموني منسق حياة كريمة بالبحيرة، عبر قناة "إكسترا نيوز" عن تحديث وتطوير مركز شباب قرية الأبعادية بالبحيرة.

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وقالت الدكتورة كريمة السلاموني، إن محافظة البحيرة تعيش أجواء عيد، خاصة بعدما شرفت المحافظة بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية الأبعادية وافتتاح مشروعات "حياة كريمة" بالمحافظة، وهو الأمر الذي اعتبروه تاج على رؤوسهم.


وأضافت كريمة السلاموني: "زيارة الرئيس السيسي لمحافظة البحيرة حدث كبير لم تشهده المحافظة لسنوات طويلة.. طفرة كبيرة أحدثتها حياة كريمة في تطوير قرية الأبعادية لخدمة 117 ألف مواطن".

 

وأشارت منسق حياة كريمة بالبحيرة، إلى مشروعات حياة كريمة لا تستهدف البنية التحتية فقط، بل تستهدف بناء الإنسان، من خلال إنشاء مراكز الشباب، حيث تم إنشاء وتطوير 168 مركز شباب في 6 مراكز بـ42 وحدة محلية، وغيرها من المشروعات التي تستهدف بناء الإنسان.
 

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