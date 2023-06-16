نفسه اتسدت.. ماجي الحلواني تكشف حقيقة إجبار حازم إمام على الاعتزال

قالت الدكتورة ماجي الحلواني أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة "بقول لطالباتي ربنا يوعدكم بزوج زي حمادة إمام".



وأوضحت الحلواني خلال لقائها مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أنها كانت أول من يحصل على الدكتوراة في كلية الاعلام قسم إذاعة وتليفزيون حيث تعتبر أن كلية الإعلام جامعة القاهرة هي الكلية الأم في مجال الميديا.



وقالت الحلواني: "كنت بطلة في كرة اليد في فريق الجامعة"، كما تحدثت العميد الأسبق لكلية بجامعة القاهرة، عن كواليس حضورها نهائي مسابقة الكابيتانو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: كان يوم جميل أوي، وحسيت إني طفلة.



وكشفت الحلواني خلال الحلقة، عن مقترحها لنجلها حازم إمام، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، بشأن إجبار كل نادي بالدوري العام إشراك ٣ لاعبين من الناشئين.



وحكت الحلواني، ذكريات ميلاد النجم حازم إمام، موضحة: كنت هموت على بنت، جبت كل فساتين حازم بينك، فضلت ملبساه بينك لغاية ما والدي زعق.



وردت الحلواني أيضا خلال الحلقة عن أنباء إجبار ابنها حازم إمام على الاعتزال، قائلة: نفسه اتسدت.

ووجهت الحلواني رسالة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي قائلة: ربنا يوفق الأهلي حظهم حلو.. ادينا شوية من حظ الأهلي.



يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع ٨ مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

