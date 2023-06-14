"ادينا حظ الأهلي".. ماجي الحلواني ضيف إيمان أبو طالب| الجمعة

تحل الدكتورة ماجي الحلواني، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في برنامج بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة، مساء الجمعة المقبلة.

وتتحدث الحلواني خلال الحلقة عن سيرتها الذاتية ورحلتها مع زوجها الراحل الكابتن حمادة إمام، وكواليس الزواج، قائلة: قالي من أول يوم هتجوزك.. قولتله اسعى يا حمادة وأنا أسعى معاك.

كما تتحدث العميد الأسبق لكلية بجامعة القاهرة، عن كواليس حضورها نهائي مسابقة الكابيتانو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: كان يوم جميل أوي، وحسيت إني طفلة.

وكشف الحلواني خلال الحلقة، عن مقترحها لنجلها حازم إمام، عضو مجلس اتحاد كرة القدم، بشأن إجبار كل نادي بالدوري العام إشراك ٣ لاعبين من الناشئين.

وحكت الحلواني، ذكريات ميلاد النجم حازم إمام، موضحة: كنت هموت على بنت، جبت كل فساتين حازم بينك، فضلت ملبساه بينك لغاية ما والدي زعق.

وردت الحلواني أيضا خلال الحلقة عن أنباء إجبار ابنها حازم إمام على الاعتزال، قائلة: نفسه اتسدت.

ووجهت الحلواني رسالة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي قائلة: ربنا يوفق الأهلي حظهم حلو.. ادينا شوية من حظ الأهلي.

كل هذا وأكثر في حلقة جديدة من برنامج بالخط العريض مع إيمان أبوطالب الجمعة الثامنة مساءً.