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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اتخلص من الإشعارات المزعجة مع إصدار Windows 11 الجديد

Windows 11
Windows 11

بالرغم من أن الإشعارات قد تبدو مفيدة لأنها تبقيك على اطلاع دائم بكل ما يحدث حولك ومن خلالها تتأكد أنك لا تفوت رسالة بريد إلكتروني أو أي خبر مهم ،لكن في أحيان أخرى قد تبدو مزعجة و مشتتة للانتباه.

وفقا لتقرير موقع  gizmochina يريد أحدث إصدار من Windows 11 نسخة البيتا التجريبية مساعدتك في حل هذا الأمر. تطرح  مايكروسوفت  Microsoft إصدارين جديدين للمستخدمين المسجلين في برنامج "ويندوز  التجريبي" في القناة الخاصة بالإصدارات الاختبارية Beta Channel. تختبر إحدى هذه البنيات ، التي تحمل رقم 22631.1900 ، طرقًا لتقليل الإشعارات المزعجة الخاصة بالتطبيقات.

Windows 11

وفقًا لمدونة مايكروسوفت الرسمية ، تطرح  Microsoft  إصدارين تجريبيين - بناء 22631.1900 مع ميزات جديدة يتم طرحها مع تفعيلها وإصدار آخر يحمل رقم 22621.1900 مع ميزات جديدة يتم إيقافها افتراضيًا. 

ذكرت مايكروسوفت  أن الأشخاص الذين حصلوا على البنية مع الميزات الجديدة التي تم إيقاف تشغيلها افتراضيًا يمكنهم التحقق من وجود تحديثات واختيار تثبيت التحديث مع تفعيل الأدوات الجديدة.

يشير سجل التغيير في الإصدار 22631.1900 إلى أن نظام التشغيل Windows يقوم بتحسين خدمة تقديم الإشعارات. يختبر ميزة جديدة تقلل من عوامل التشتيت خلال عرض الإشعارات في نافذة منبثقة صغيرة تظهر في الجزء العلوي من شاشتك وفي حالة إذا كنت لا تتفاعل مع تطبيق معين ، سيقترح النظام إيقاف تشغيل الإخطارات الخاصة بهذا التطبيق. سيؤدي هذا إلى منع ظهور إخطارات كثيرة تزحم الشاشة، ولكن ستظل قادرًا على العثور على كل الإشعارات في المركز الخاص بها.

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بدأت هذه الميزة للتو في الظهور على تطبيق "بيتا" ، لذلك لن يراها جميع المشتركين في القناة التجريبية لأنها لم تصل بعد لكل الناس. بالإضافة إلى ذلك ، يعزز الإصدار الجديد من شبكة Wi-Fi من خلال تحسين أداء الاتصال. ستدعم شبكات Passpoint Wi-Fi الآن هذا التحسين ، وستعرض عنوان URL في الإعدادات السريعة لتزويد المستخدمين بمعلومات حول المكان أو الحدث.

الإشعارات Windows Windows 11 مايكروسوفت Microsoft ويندروز ويندوز

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