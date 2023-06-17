عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أرخص عربية يابانية أوتوماتيك موديل 2023.. أسعار نيسان صني موديل 2024 .. وبكم تباع هيونداي إلنترا HD في مصر؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

يفضلها الكثيرون .. اعرف الأسعار الجديدة لـ هيونداي النترا HD في مصر

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD، من أبرز السيارات المطروحة داخل السوق المصري، والتي يفضلها الكثيرون نسبة إلى الجانب الاعتمادي، وسعرها المناسب، إلى جانب تصميها الشهر من فئة السيدان، ويتم طرح السيارة في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات مع تقديم موديلات 2024.

 

السعر الجديد لأرخص سيارة يابانية "أوتوماتيك" موديل 2023

تتصدر السيارة اليابانية "اتراج" قائمة السيارات الأرخص سعرًا بين موديلات ميتسوبيشي للعام 2023، والتي تقدم من خلال فئة واحدة، مع اطلالة السيدان، وحومة من التجهيزات، إلى جانب الاعتماد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 

أحدث أسعار نيسان صني موديل 2024 في مصر .. صور

شهدت السيارة نيسان صني موديل 2024، زيادة سعرية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت أسعار جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة بقيمة إجمالية بلغت 37 ألف جنيه، وتعد صني واحدة من ابرز السيارات المطروحة داخل السوق المصري عن فئة السيدان، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية.

 

قائمة بالأسعار الجديدة لسيارات "هوندا" في مصر .. صور

شهدت قائمة سيارات شركة هوندا اليابانية، زيادات سعرية جديدة داخل السوق المحلي، وذلك عن جميع الاصدارات والفئات المطروحة، حيث ارتفعت اسعار النسخة أكورد بقيمة قدرها 100 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة سيتي والتي شهدت زيادة قدرها 30 ألف جنيه، إلى جانب السيارة الرياضية هوندا CR-V والتي ارتفعت اسعارها بقيمة اجمالية بلغت 120 ألف جنيه.

 

أرخص سيارة من BMW في مصر .. بعد الأسعار الجديدة

تعتبر السيارة X1 هي ارخص سيارة رياضية مقدمة من BMW، على الرغم من الزيادات السعرية التي شهدتها خلال الاسابيع القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعارها محليًا بقيمة سعرية تتراوح بين 330 ألف جنيه و 480 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات.

 

أسرع سيارة رياضية تقدمها "فولفو" موديل 2025 .. صور

تواصل شركة فولفو عملاقة تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة  إي أكس 30 موديل 2025، والتي تأتي باطلالة خاطفة للانظار من الفئة الرياضية، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية عالية الاداء، مما يمنحها القدرة على التسارع بشكل مميز.

 

اعرف السعر الجديد لـ ميني كانتري مان موديل 2023 | صور

شهدت طرازات شركة "ميني"، زيادة سعرية جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، شملت جميع الإصدارات المطروحة بالسوق المصري، ومنها النسخة كانتري مان موديل 2023، والتي ارتفعت أسعارها بقيمة تتراوح بين 270 ألف و 370 ألف جنيه.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو نزل 13 جنيها| زلزال يضرب أسعار الأرز وهذا سعره الأن في المحلات

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

حديد عز يتراجع 2000 جنيه مرة واحدة|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

طبيب الأهلي يكشف مفاجأة عن عودة أكرم توفيق

مش بيبعت صور وفويسات .. عطل مفاجئ يضرب واتساب في مصر وبعض دول العالم

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| 10 موديلات SUV الأكثر مبيعا بالسوق المصري.. أشهر 5 سيارات رياضية في العالم

أخبار السيارات| أول عربية VGV فئة الـ SUV تباع بسعر 900 ألف جنيه...بـ 450 ألف جنيه.. اشتري نيسان جوك هاتشباك جديدة

أخبار السيارات| أسعار شيفروليه لانوس في مصر.. 5 أنواع جديدة بالسوق المصري

أخبار السيارات| بتشحن في 10 دقائق.. بطارية تويوتا الجديدة تقطع 1000 كيلومتر.. نيسان سنترا 2024 الفيس ليفت تنطلق بتحديثات مثيرة

أخبار السيارات| أسعار 5 موديلات جديدة بالسوق المصرية.. وهذه قيمة «دايو نوبيرا» في سوق المستعمل

أخبار السيارات | أرخص سيارة رياضية تقدمها بيجو موديل 2023 .. أصغر سيارة أوتوماتيك من سوزوكي.. 5 سيارات فرنسية تبدأ من 660 ألف جنيه

أخبار السيارات|مميزات أحدث موديلات لادا بالأسواق.. سعر مرسيدس AMG EQE الكهربائية الجديدة

أخبار السيارات | سعر أرخص سيارة رياضية في مصر.. أسعار مرسيدس C180 موديل 2023..ميتسوبيشي تكشف عن "كولت" الجديدة

ترشيحاتنا

أول تعليق أمريكي على زيارة أمير قطر للعراق

بيراميدز يقطع الطريق على الزمالك ويقدم عرضا قويا لـ طارق حامد

تفقد الرئيس السيسي أعمال تطوير الطرق والمحاور الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

الطقس اليوم| احذروا التعرض للشمس.. الأجواء شديدة الحرارة

دعاء يذهب الخوف .. اللهمَّ أنزل سكينتك على قلبي

اخبار التوك شو| مطالبات ببيع الصحف القومية.. رئيس الوزراء : مصر تركز جهودها على تحقيق السلام في أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالتاتو وفستان لافت...غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

إلغاء رحلة طيران أمريكية قبل ثواني من إقلاعها لسبب صادم..اعرف القصة كاملة

عروض فنية للكبار والصغار.. ثقافة الإسماعيلية تختتم قافلتها بقرية الوراورة

فيديو

حقيقة خناقة ستات على الجاتوه في فرح .. اعرف القصة

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ