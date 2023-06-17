أخبار السيارات | أرخص عربية يابانية أوتوماتيك موديل 2023.. أسعار نيسان صني موديل 2024 .. وبكم تباع هيونداي إلنترا HD في مصر؟

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD، من أبرز السيارات المطروحة داخل السوق المصري، والتي يفضلها الكثيرون نسبة إلى الجانب الاعتمادي، وسعرها المناسب، إلى جانب تصميها الشهر من فئة السيدان، ويتم طرح السيارة في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات مع تقديم موديلات 2024.

تتصدر السيارة اليابانية "اتراج" قائمة السيارات الأرخص سعرًا بين موديلات ميتسوبيشي للعام 2023، والتي تقدم من خلال فئة واحدة، مع اطلالة السيدان، وحومة من التجهيزات، إلى جانب الاعتماد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

شهدت السيارة نيسان صني موديل 2024، زيادة سعرية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث ارتفعت أسعار جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة بقيمة إجمالية بلغت 37 ألف جنيه، وتعد صني واحدة من ابرز السيارات المطروحة داخل السوق المصري عن فئة السيدان، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية.

شهدت قائمة سيارات شركة هوندا اليابانية، زيادات سعرية جديدة داخل السوق المحلي، وذلك عن جميع الاصدارات والفئات المطروحة، حيث ارتفعت اسعار النسخة أكورد بقيمة قدرها 100 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة سيتي والتي شهدت زيادة قدرها 30 ألف جنيه، إلى جانب السيارة الرياضية هوندا CR-V والتي ارتفعت اسعارها بقيمة اجمالية بلغت 120 ألف جنيه.

تعتبر السيارة X1 هي ارخص سيارة رياضية مقدمة من BMW، على الرغم من الزيادات السعرية التي شهدتها خلال الاسابيع القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعارها محليًا بقيمة سعرية تتراوح بين 330 ألف جنيه و 480 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات.

تواصل شركة فولفو عملاقة تصنيع السيارات، من تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة إي أكس 30 موديل 2025، والتي تأتي باطلالة خاطفة للانظار من الفئة الرياضية، مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية عالية الاداء، مما يمنحها القدرة على التسارع بشكل مميز.

شهدت طرازات شركة "ميني"، زيادة سعرية جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، شملت جميع الإصدارات المطروحة بالسوق المصري، ومنها النسخة كانتري مان موديل 2023، والتي ارتفعت أسعارها بقيمة تتراوح بين 270 ألف و 370 ألف جنيه.