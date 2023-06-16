السعر الجديد لأرخص سيارة يابانية "أوتوماتيك" موديل 2023

تتصدر السيارة اليابانية "اتراج" قائمة السيارات الأرخص سعرًا بين موديلات ميتسوبيشي للعام 2023، والتي تقدم من خلال فئة واحدة، مع اطلالة السيدان، وحومة من التجهيزات، إلى جانب الاعتماد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

مواصفات السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

زودت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بعدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومانع الانغلاق ABS، بالاضافة إلى عدد 4 زجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب، ومرايات كهربائية جانبية.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 على جنوط 15 بوصة، مع إطارات 185/55 R15 82V، ومقدمة حادة المظهر، بالاضافة إلى مصابيح ضباب على جانبي الصادم، واشارات ضوئية للمرايات، إلى جانب طول اجمالي يصل إلى 4305 مم، و 1670 مم للعرض الكلي.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

وتأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 بقدرات فنية تتمثل في محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1200 سي سي متنفس طبيعي، "3 سلندر"، بقوة انتاجية بلغت 76 حصانا، و 100 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الحركة.

ميتسوبيشي اتراج موديل 2023

السعر الجديد لارخص سيارة يابانية "أوتوماتيك" موديل 2023

شهدت السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2023 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 30 ألف جنيه، وبذلك أصبحت تقدم بسعر رسمي يبلغ 510 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.