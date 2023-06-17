وفقا للقانون.. عقوبة إجبار الغير على إيصالات أمانة بالإكراه

إجبار الأشخاص على توقيع مستندات أو أوراق وأبرزها إيصالات الأمانة ، وذلك بتهديد معنوي أو مادى، من أهم الأفعال التي يعاقب عليها القانون ويجهل الكثير عن كون هذا الفعل من الجرائم ذات العقوبات الرادعة ..وفيما يلي نستعرض هذه العقوبات كما جاءت وفقا للقانون.

عقوبة التوقيع بالإكراه

وتنص المادة 325 من قانون العقوبات على أن "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".



جاء ذلك وفقا للتعديل الجديد، حيث كانت لم تكن تشمل المادة القديمة على السندات التي ليس لها قيمة أدبية، فقد أجمع الشراح على أن النص الحالي للمادة لا يشملها.



وأظهر العمل ضرورة تدخل المشرع وبسط حمايته أيضا على الأوراق والإقرارات ذات القيمة الأدبية أو الاعتبارية التي تتضمن اعترافا بأمر أو التزاما بفعل أيا كان شأنه أو تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية كتلك التي تتضمن تنازلا عن وظيفة عامة أو منصب ديني أو مركز اجتماعي أو قبولا لزواج أو إقرارا بطلاق أو وعدا بشيء مما ذكر، وقد رئي تحقيقا لهذا الغرض.