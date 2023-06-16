بعد نشر الواقعة عبر الفيس بوك .. ضبط لص سرق هاتف محمول سيدة بالقاهرة

بعد تداول منشور على موقع "فيس بوك" متضمناً تعرض سيدة لسرقة هاتفها المحمول، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول منشور مدعوم بصورة على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً تضرر أحد الأشخاص من تعرض شقيقته لسرقة هاتفها المحمول من قِبل أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية بمنطقة حلوان بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) ، وأمكن ضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، كما أرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.