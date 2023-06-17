حقيقة فيديو يثير الجدل عن ظهور سمكة قرش على أحد شواطئ تونس

أثار مقطع فيديو انتشر بشكل كبير وحصد آلاف المشاركات على "فيسبوك" أدعى ناشروه أنه لظهور سمكة قرش خلال الأيام القليلة الماضية وذلك على شاطئ بمدينة الحمامات التونسية وبعد البحث والتدقيق تبين أنه مقطع فيديو قديم وليس لظهور سمكة قرش حديثاً على أحد شواطئ تونس.



إلا أن بالبحث ثبت أن ذلك يعد ادعاء غير صحيح، ولم تُسجل تونس أي حالة ظهور لأي سمكة قرش حديثاً بل ثبت أنه منشور منذ أكثر من سنتين على الإنترنت.



وحول الفيديو المتداول، أكدت وكالة فرانس برس أن الجمعية التونسية البيئية نفت ظهور أي أسماك قرش حديثاً وذلك قبالة السواحل التونسية، معتبرة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل هدفه زرع الخوف في نفوس الناس وأن الفيديو المتداول قديم ونشر في مواقع التواصل في يناير 2021.