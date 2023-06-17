عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حقيقة فيديو يثير الجدل عن ظهور سمكة قرش على أحد شواطئ تونس

صدى البلد

أثار مقطع فيديو انتشر بشكل كبير وحصد آلاف المشاركات على "فيسبوك" أدعى ناشروه أنه لظهور سمكة قرش خلال الأيام القليلة الماضية وذلك على شاطئ بمدينة الحمامات التونسية وبعد البحث والتدقيق تبين أنه مقطع فيديو قديم وليس لظهور سمكة قرش حديثاً على أحد شواطئ تونس.


إلا أن بالبحث ثبت أن ذلك يعد ادعاء غير صحيح،  ولم تُسجل تونس أي حالة ظهور لأي سمكة قرش حديثاً بل ثبت أنه منشور منذ أكثر من سنتين على الإنترنت.


وحول الفيديو المتداول، أكدت وكالة فرانس برس أن الجمعية التونسية البيئية نفت ظهور أي أسماك قرش حديثاً وذلك قبالة السواحل التونسية، معتبرة أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل هدفه زرع الخوف في نفوس الناس وأن الفيديو المتداول قديم ونشر في مواقع التواصل في يناير 2021.

مقطع فيديو الحمامات التونسية سمكة قرش تونس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوية من حظ الأهلي | ماجي الحلواني توجّه رسالة مهمة لـ الخطيب

عنده 85 سنة.. حلمي بكر يعقد قرانه على زوجته السابقة في حضور ابنته

الأهلي تصنيف أول | الكاف يعلن موعد قرعة دوري السوبر الأفريقي

سأغتنمها فورًا.. بيرسي تاو يصدم الجماهير بشأن بقائه مع الأهلي

أحمد حسن: عرض خليجي مغرٍ لحارس مرمى الأهلي

مش بيبعت صور وفويسات .. عطل مفاجئ يضرب واتساب في مصر وبعض دول العالم

انتهت بـ بلوك .. خلافات عائلية بين هنا الزاهد وكريم فهمي وزوجته

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر وهذا هو بديل حمدي فتحي

موضوعات متعلقة

منفعة لن تخطر ببال أحد من مستخدمي الإيموجي لإنقاذ أصحاب تلك الأمراض

بسبب عادة غير متوقعة .. طبيب يثير الجدل لإخراج 10 صراصير من أذن مريض

مقطع فيديو لثعبان طائر يصطدم بوجه فتاة يثير الجدل على السوشيال ميديا

كسر العادات والتقاليد.. عروسان يثيران الجدل في حفل زفافهما بتصرف غير متوقع..شاهد

الملكة رانيا تثير الجدل عبر انستجرام بموقف طريف .. شاهد

نجاة قائدها بأعجوبة.. بالفيديو تحطم طائرة صغيرة وسط البحر

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

خبراء يفجرون مفاجأة غير متوقعة..لماذا دفن الملك توت عنخ آمون مع 150 عصا

ترشيحاتنا

رسالة أحمد مرتضى منصور لوالده في عيد ميلاده| شاهد

على المسرح الكبير.. هبة طوجي والموسيقار أسامة الرحباني يتالقان بحفل الأوبرا

زلزال عنيف يضرب غرب فرنسا .. تفاصيل

وكيل كولر يكشف تفاصيل اتفاق السويسري مع مجلس الإدارة بشأن الصفقات الجديدة

السعودية .. اندلاع حريق كبير في أحد المستودعات | شاهد

أسراب الجراد تجتاح ولاية نيفادا الأمريكية |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة فيديو يثير الجدل عن ظهور سمكة قرش على أحد شواطئ تونس

تمساح في المسبح.. لحظات مرعبة تعيشها عائلة أمريكية في منزلها

ماذا يحدث عند تناول الرجال الشاي يوميا ؟.. نتائج غير متوقعة

الآثاريين العرب يحتفى بسيرة ومسيرة الدكتورة تحفة حندوسة .. غدا

فيديو

اصطادت سمكة قرش وطبخته.. شيف مصرية تثير جدلا على السوشيال ميديا

إحنا إللي أكلنا القرش.. بلوجر تستغل التريند وتطبخ سمكة كاملة

اتجوز 11 مرة.. حكاية منتج شهير خدع بنات الناس

راموس ينضم إلى الأهلي السعودي.. إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: الثانوية العامة .. العبرة بالخواتيم

هند عصام

هند عصام تكتب: الأمير الملعون

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

اﻟﻤﺰﻳﺪ