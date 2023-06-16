باطلالة ساحرة .. زين كرزون تستجم على شاطئ البحر

خطفت الفنانة زين كرزون شقيقة النجمة ​الأردنية ديانا كرزون، انظار متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .

وظهرت زين، فى الصور اثناء قضاء اجازتها الصيفية باطلالة ساحرة ترتدي فستان جريء واعتمدت مكياج ناعم ابرز جمال ملامحها الفاتنة.

ودخلت زين كرزون، عالم التدوين والجمال في 2015، واستطاعت كسب ثقة الكثير من متابعيها فيما يخص علامات الأزياء والجمال بشكل خاص، إذ إنها تتميز بذوق متنوّع يجمع بين الجرأة والأناقة، وجمال لافت.

تعيش ديانا كرزون، حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية بعد نجاح أحدث أغانيها "تفاحة"، التي قدمتها على شكل فيديو كليب مختلف، وحصدت تفاعلاً بين رواد السوشيال ميديا.

وطرحت النجمة الأردنية، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

آخر أعمال ديانا كرزون

وفى سياق آخر، طرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله"، وذلك على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.